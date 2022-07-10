山上徹也「去年性情大變」！曾是模範員工　但從不跟同事聊天

記者吳美依／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，41歲兇嫌山上徹也當場被逮。根據前公司負責人說法，山上徹也起初非常認真上班，由於表現良好，也獲得優秀評價，不過從未與同事閒聊社交。去年春天開始，他卻工作態度丕變，不時頂撞前輩，或與同事發生衝突，甚至頻繁請假及曠職，最後在今年5月以健康因素為由，遞出辭呈。

▲山上徹也移送畫面。（圖／路透）



綜合日媒報導，2020年10月中旬，山上徹也前往京都一間工廠任職，做為派遣員工，負責物流相關工作，每天開堆高機搬運倉儲貨物。他認真勤奮的狀況持續約半年左右，卻在2021年春天出現變化，例如因為裝載貨物的方式，與貨車司機發生衝突，被前輩提醒工作順序時，語氣也不太好，甚至回嘴「不然你來做吧！」

山上徹也在工廠任職期間，幾乎從未與同事社交，午餐也幾乎都是一個人在車上吃。今年3月底起，他開始頻繁請假，也數度無故缺席，4月以「身體不適」為由遞出辭呈，並於5月15日正式離職，但當時坦言「還沒決定下一份工作要做什麼。」

對於安倍晉三遇刺事件，工廠負責人9日在記者會上公開道歉。他表示，雖然山上徹也曾惹過麻煩，但從未想過會發生這種事，「作為一名曾經擔任他雇主職位的人，對於社會引發的軒然大波，我真的感到很抱歉。」

▲山上徹也被當街制伏。（圖／路透）



山上徹也住在距案發現場約3公里的公寓，平時與鄰居沒有交流。根據多位住戶說法，從案發1個月前開始，嫌犯家中就經常傳出「嘎吱嘎吱」的奇怪聲響，像是有人在用鋸子切東西，還有「咖搭咖搭」的金屬噪音。事實上，自從去年秋天開始，就有鄰居抱怨「使用電器的聲音很吵」，但目前還無法證實，後者是否也與嫌犯有關。

案發幾天前，還有一名鄰居曾與山上徹也擦身而過，她回憶，「他看起來若有所思，對旁人都視若無睹，似乎一直在煩惱什麼事情。」