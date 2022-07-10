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義大利最大冰川疑因暖化崩塌　罹難人數增至11人

▲▼義大利北部阿爾卑斯山區馬爾莫拉達山發生雪崩，導致至少6人死亡。（圖／路透社）

▲義大利北部阿爾卑斯山區馬爾莫拉達山發生雪崩。（圖／路透社）

文／中央社羅馬9日綜合外電報導

義大利阿爾卑斯山區最大冰川疑似受到破紀錄高溫影響，本月3日突然崩塌並引發雪崩，如今死亡人數增加至11人。官員表示，這起意外的罹難人數預料不會再上升。

法新社報導，冰川崩落事故發生在義國多洛米蒂山脈（Dolomites）最高峰馬爾莫拉達山（Marmolada）。大量冰、雪和岩石墜落在一條通道上，當時通道上有數群登山者，部分人被沖走。此後官員將這起事故歸咎於氣候變遷。

當地緊急事務服務單位發言人卡諾瓦（Michela Canova）4日告訴法新社，這起意外至少造成6人死亡、8人受傷，受害者還包括外國人。

警方科學部門專家拉哥（Giampietro Lago）今天表示：「我們已確認所有受害者的身分。現在死亡人數達到11人，目前尚無跡象表明可能有更多人罹難。」

不過，根據義國北部特倫蒂諾（Trentino）自治區首長富加蒂（Maurizio Fugatti）的說法，搜救行動仍在進行，且今天還有新的發現。

富加蒂說，「我們正繼續利用無人機搜索，明天也會繼續做同樣的工作。」

特倫蒂諾檢察官辦公室已就災難原因展開調查。由於山區攀登條件明顯不佳，但仍向登山客開放，管理當局也面臨相關指控。

據報導，在災難發生前1日，冰川頂峰測得攝氏10度的破紀錄高溫。

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