髮廊「洗頭2次」最高罰1.5萬！義大利乾旱危機　小鎮限水措施超狂

▲義大利小鎮規定，髮廊不得替顧客洗頭2次。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

義大利面臨數十年以來最嚴重乾旱，小鎮卡斯泰納索（Castenaso）25日實施限水措施，禁止髮廊替顧客洗頭2次，違反規定將開罰最高500歐元（約新台幣1.5萬元）。鎮長古貝里尼（Carlo Gubellini）宣稱，這項髮廊慣例每天浪費數千公升的水。

限水措施的指導方針寫道，水龍頭打開後，每分鐘流出13公升的水，而每人洗頭2次至少需要20公升的水。古貝里尼接受《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時說，「卡斯泰納索很小，但想像一下，這樣的用水量對於大城市而言，意味著什麼。我們考慮到髮廊周日及周一休息，因此在周六（6/25）發布命令，給他們足夠時間適應。」

古貝里尼透露，這項限水措施將實施至9月下旬，他希望在此之前再進行一些調整，也強調目前乾旱狀況「非常令人擔憂」，「在6月29日以前，本區還有足夠的農田儲備用水，但從7月開始，情況可能急遽惡化。」

▲卡斯泰納索的美髮業者對於限水政策不以為然。圖為羅馬某髮廊。（圖／達志影像／美聯社）



儘管古貝里尼宣稱，這項政策獲得正面迴響，但當地髮廊周二（6/28）開張後，許多業者卻不以為然。在髮廊Nuova Equipe工作的卡蒂亞（Katia）說，「這似乎有點荒謬。我們很難不幫顧客洗頭2次，因為一些產品及部分髮型都需要這麼做，尤其如果顧客的頭髮很髒的話，更是如此。」

《衛報》報導，義大利北部地區乾旱情況最嚴重，因為國內最長的「波河」（Po River）冬季降雨及降雪量都很少，已經長期乾涸。各地城鎮首長紛紛宣布限水措施，舉例來說，米蘭的公共噴泉已經關閉，但古貝里尼是全國唯一採取類似措施的鎮長。

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