　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

髮廊「洗頭2次」最高罰1.5萬！義大利乾旱危機　小鎮限水措施超狂

▲洗頭。（圖／pixabay）

▲義大利小鎮規定，髮廊不得替顧客洗頭2次。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

義大利面臨數十年以來最嚴重乾旱，小鎮卡斯泰納索（Castenaso）25日實施限水措施，禁止髮廊替顧客洗頭2次，違反規定將開罰最高500歐元（約新台幣1.5萬元）。鎮長古貝里尼（Carlo Gubellini）宣稱，這項髮廊慣例每天浪費數千公升的水。

限水措施的指導方針寫道，水龍頭打開後，每分鐘流出13公升的水，而每人洗頭2次至少需要20公升的水。古貝里尼接受《晚郵報》（Corriere della Sera）採訪時說，「卡斯泰納索很小，但想像一下，這樣的用水量對於大城市而言，意味著什麼。我們考慮到髮廊周日及周一休息，因此在周六（6/25）發布命令，給他們足夠時間適應。」

古貝里尼透露，這項限水措施將實施至9月下旬，他希望在此之前再進行一些調整，也強調目前乾旱狀況「非常令人擔憂」，「在6月29日以前，本區還有足夠的農田儲備用水，但從7月開始，情況可能急遽惡化。」

▲▼義大利髮廊。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯泰納索的美髮業者對於限水政策不以為然。圖為羅馬某髮廊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管古貝里尼宣稱，這項政策獲得正面迴響，但當地髮廊周二（6/28）開張後，許多業者卻不以為然。在髮廊Nuova Equipe工作的卡蒂亞（Katia）說，「這似乎有點荒謬。我們很難不幫顧客洗頭2次，因為一些產品及部分髮型都需要這麼做，尤其如果顧客的頭髮很髒的話，更是如此。」

《衛報》報導，義大利北部地區乾旱情況最嚴重，因為國內最長的「波河」（Po River）冬季降雨及降雪量都很少，已經長期乾涸。各地城鎮首長紛紛宣布限水措施，舉例來說，米蘭的公共噴泉已經關閉，但古貝里尼是全國唯一採取類似措施的鎮長。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／旅美投手又一人回台！　確定報名中職選秀
柯文哲臉書被灌爆！　全因「1帳號」遭封鎖
月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　走歪路貪230萬
大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！　認：已經盡力
狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌落網變孬互推：不是我殺的！
老闆不做了！一中商圈「豪大雞排」開500萬頂讓
蔡尚樺突辭《全明星》改當選手？　她14字曖昧回應
快訊／張善政確診！即起居家隔離7天　行程全取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3歲男童被奶奶忘車上近3小時　叔叔去得來速回頭驚見他陳屍後座

髮廊「洗頭2次」最高罰1.5萬！義大利乾旱危機　小鎮限水措施超狂

烏國安局抓到了！前蘇聯KGB特工「回傳座標」　助俄軍轟炸釀50死

查定位抓到渣男友劈腿25歲嫩妹！　她爆氣扛槍衝小三家猛轟

10歲女童全家恐墜海亡！父母曾搜尋安眠藥、輕生　關鍵原因曝光

玩爸爸的槍出事！1歲女嬰意外被8歲男童射穿　子彈再射中2歲妹

哥倫比亞監獄暴動大火51死30傷　整排屍袋畫面曝光

全球猴痘「這時間」恐飆破百萬例！預測軌跡圖曝光　美急發30萬劑疫苗

美BA.4、BA.5激增「已佔半數病例」　FDA建議秋季開打次世代疫苗

德州貨櫃車「死者增至51人」身分曝光　警：屍體成堆

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

牙醫系考前實驗室塞爆 台大正妹練到半夜好拚

曹佑寧分手6年校花女友遭曲解！　 女方出面解釋...情變原因曝光

3歲男童被奶奶忘車上近3小時　叔叔去得來速回頭驚見他陳屍後座

髮廊「洗頭2次」最高罰1.5萬！義大利乾旱危機　小鎮限水措施超狂

烏國安局抓到了！前蘇聯KGB特工「回傳座標」　助俄軍轟炸釀50死

查定位抓到渣男友劈腿25歲嫩妹！　她爆氣扛槍衝小三家猛轟

10歲女童全家恐墜海亡！父母曾搜尋安眠藥、輕生　關鍵原因曝光

玩爸爸的槍出事！1歲女嬰意外被8歲男童射穿　子彈再射中2歲妹

哥倫比亞監獄暴動大火51死30傷　整排屍袋畫面曝光

全球猴痘「這時間」恐飆破百萬例！預測軌跡圖曝光　美急發30萬劑疫苗

美BA.4、BA.5激增「已佔半數病例」　FDA建議秋季開打次世代疫苗

德州貨櫃車「死者增至51人」身分曝光　警：屍體成堆

超商開吃「長榮飛機餐」！還有維也納奶油餐包、商務艙限定米果

要肯德基員工回答！她跪求「1新品」單賣　妹子秒+1：拜託常駐

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

桃園市長民調出爐「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭1隱憂

女友愛愛一直眨眼！小鐘尷尬認「一困擾問題」：現在更不敢交了

自備飲料杯省5元會全面漲價？　環保署：減少業者杯材了

小幼幼跑進工廠「自己求收編」　吃一口飯賴著不走...結局超暖心

鄭浩均確定返台選秀！有望前3輪獲青睞

爸媽計畫買完透天退休「房貸全留給他背」！男崩潰：完全不想繳

旅外投手選秀多一人　前道奇隊鄭浩均確定報名

國際熱門新聞

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

烏克蘭妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐

數十官兵爆料　上百UFO包圍美軍艦隊

通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點

越野車手從天摔進觀眾席　18歲女遭爆頭慘死

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

害她下體被看光！老公陪產拍照　秒傳家庭群組

空襲軍火庫商場會火災　烏國媽媽影片揭俄謠言

社區住戶抓到小偷　竟買蛋糕幫慶生影片曝

美宣布：禁止進口俄黃金　制裁親俄偽政權高官

醉男伸手進獅籠自拍　左臂慘被咬出大洞

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他全勤27年僅收到電影票　網狂捐457萬

全球首國！英猴痘破1000例　官員：未來數周續增

更多熱門

相關新聞

拒絕全面電動化德國帶頭抵抗歐盟

拒絕全面電動化德國帶頭抵抗歐盟

隨著世界對於環保意識的抬頭，各國政府針對汽車全面電動化的發展越來越重視，紛紛訂定了禁止販售燃油車的時間，而作為制定最嚴格環保法規的歐盟，也在今年決議將在2035年全面停止銷售汽油車與柴油車，但是對於這項禁令，作為汽車工業大國的德國卻第一個跳出來明確的反對。

陸神秘女富豪25.04億「現金」買歐洲莊園 有49間客房加3個私人海灘

陸神秘女富豪25.04億「現金」買歐洲莊園 有49間客房加3個私人海灘

陸女富豪砸25億現金　買地中海豪宅

陸女富豪砸25億現金　買地中海豪宅

俄減供天然氣　義大利加入卡達天然氣田擴張計畫

俄減供天然氣　義大利加入卡達天然氣田擴張計畫

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏國入盟

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏國入盟

關鍵字：

義大利乾旱缺水節約用水

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

理科先生「前妻成名後變了」！

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

網購要小心！盜刷新手法曝光　金管會提醒留意1元消費簡訊

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面