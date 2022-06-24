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大陸 大陸焦點 特派現場

陸神秘女富豪25.04億「現金」買歐洲莊園　有49間客房加3個私人海灘

▲義大利薩丁尼亞島上的翡翠海灘。（圖／CFP）

▲義大利薩丁尼亞島上的翡翠海灘。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名33歲的神秘女富豪用8000萬歐元（約25.04億元新台幣）買下義大利南方薩丁尼亞島上的一座頂級莊園。當地媒體展示出的一張支票上顯示，署名為「Nani Wang」的女子沒有使用分期付款和其餘避稅方式，而是直接將8000萬歐元存入某美國房東的瑞士銀行帳戶。

▲大陸神秘女富豪擲25.04億（新台幣）現金買下地中海頂級莊園。（圖／翻攝第一財經）

▲大陸神秘女富豪擲25.04億（新台幣）現金買下地中海頂級莊園。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，意大利撒丁島當地媒體《L’Unione Sarda》於6月18日曬出一座莊園的照片以及交易支票，稱一位中國的神秘女富豪一次性支付8000萬歐元（約合5.63億元人民幣）買下了當地超級豪宅。

據了解，這座豪宅位於島上知名的翡翠海灘塞爾沃港邊，被稱為「地中海五大頂級莊園」之一，此前曾屬於英國知名地產家及慈善家查爾斯·克洛爾（Sir Charles Clore）爵士。這套莊園佔地4公頃（約4座足球場），有3個私人海灘、49間客房、一間電影室、一個直升機停機坪和一個私人游泳池。

對於神秘女富豪的身份，並未透露太多消息，僅透露她的背景為「大陸電子商務巨頭」，33歲，出生於江蘇省。

根據《天眼查》資訊顯示，2018年12月在香港成立的京東系公司JD Health (HK) Limited負責人名為Nani Wang，彭博公司資訊查詢網頁也顯示，Nani Wang是JD Health International Inc的前董事會成員。

不過，外界能獲知的線索也僅止於此，沒有更多關於Nani Wang的更多資訊，這間地中海超級豪宅的神秘買家身份依然成為外界好奇的焦點。

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