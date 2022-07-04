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義大利阿爾卑斯山區冰川崩落！高溫加速冰層融化　至少6死8輕重傷

記者羅翊宬／綜合報導

義大利北部阿爾卑斯山冰川日前崩塌，進而引發雪崩，導致旅遊團中至少有6名登山客遇難身亡、8人在雪崩中受傷，其中2人傷勢嚴重，另外還有10人生死未卜。義大利登山專家認為此次雪崩並非是單純的意外，而是起因於全球暖化、極端氣候的影響，才導致冰川融化崩塌。

根據《BBC》、《法新社》報導，義大利北部阿爾卑斯山區於當地時間3日下午發生冰川大規模崩塌的事故，崩落處位於馬爾莫拉達山（Marmolada），海拔高度超過3000公尺，當局派遣5架直升機、數十名救援人員前往現場搜救，至少6人死亡、8人輕重傷，還有10人下落不明，傷亡數字恐怕還會再攀升。

緊急服務處發言人卡諾瓦（Michela Canova）透露，「這場雪崩，導致雪、冰、岩石襲擊通往登山路口的道路，當時有幾個人被綁在一起，其中一些人被雪崩沖走了，目前還無法釐清登山客的確切人數。」

緊急服務處在推特上表示，他們研判雪崩當時，旅行團中共有15名登山客。

▲▼義大利北部阿爾卑斯山區馬爾莫拉達山發生雪崩，導致至少6人死亡。（圖／路透社）

▲▼義大利北部阿爾卑斯山區馬爾莫拉達山發生雪崩，導致至少6人死亡。（圖／路透社）

▲▼義大利北部阿爾卑斯山區馬爾莫拉達山發生雪崩，導致至少6人死亡。（圖／路透社）

目前還無法釐清究竟是什麼原因導致如此大規模的雪崩，不過恰巧的是最近義大利受到熱浪侵襲，極端氣候導致這幾天的阿爾卑斯山區冰川最高溫度達到攝氏10度。救援部門發言人米蘭（Walter Milan）對此表示，「這種高溫度是極端高溫，很明顯不是屬於正常現象。」

義大利登山家梅納斯（Reinhold Messner）向《共和報》（La Republica）表示，「由於全球暖化影響，冰川已經消退了好幾年，幾乎沒有冰了。雖然冰川偶爾會因為『重力』關係崩塌，但冰川退縮的具體原因，無非是受到全球暖化影響，才導致冰川融化。」

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