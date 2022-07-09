60年沒碰琴！安倍平安夜彈奏311賑災曲《花正在開》　網看影片淚崩

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊，搶救後仍因失血過多身亡，讓日本國民錯愕悲痛，網友也紛紛湧入他的官方YouTube留言哀悼，其中一支就是他去年平安夜上傳彈奏《花正在開》的影片，這首曲目是311大地震後的東北復興代表曲。網友也淚崩留言表示，「請站在天國眺望未來會變得更強大而美麗的日本。」

安倍2021年12月24日在官方YouTube頻道上傳了他自彈《花正在開》（花は咲く）的影片，當時他受邀替「JAPAN SPIRIT CONCERT 2021」演奏致詞，由於受到疫情影響無法出席，所以他才改用錄影的方式代替。安倍說，他小學一年級曾學過鋼琴，不過也已經60年沒有彈過了，為了這次的表演特地努力練習。

▲安倍彈奏311賑災曲《花正在開》。（圖／翻攝自YouTube／あべ晋三チャンネル）



這首《花正在開》是2012年為311大地震災民籌款活動所推出的曲目，由作曲家菅野洋子作曲、電影導演岩井俊二作詞，後來也成為支援災區和災民復興的代表歌曲。安倍在致詞中表示，「我也和大家一樣發揮挑戰的精神，讓全世界知道日本人都有互助和勇於挑戰的精神。」

目前這段影片已有超過320萬人收看，不過YouTube已關閉留言功能，但許多網友仍將影片傳貼到推特上留言哀悼，「有多少眼淚就會變得多堅強，大家多哭幾次吧」、「好希望你再彈奏一次」、「首相請好好休息，然後站在天國眺望未來變的強大而美麗的日本」。