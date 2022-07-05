台灣首位中醫「防癌教母」莊淑旂欠稅　土地以1511萬元賣出！

▲行政執行署士林分署舉辦「123全國聯合拍賣」，參與拍賣的民眾出價相當踴躍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

大雨澆不熄搶拍熱情！行政執行署士林分署今（5日）舉行「123全國聯合拍賣日」，熱情民眾不畏雷雨赴現場參與出價。當中有一對新婚夫妻遠從宜蘭前來，就為原價348萬起的Porsche Cayenne，經激烈競價，也以高價售出；不動產部分則以1511萬元，拍定「防癌教母」莊淑旂中醫博士身後所遺留位在士林區至善路土地，活動順利結束，挹注國庫1千6百萬餘元。

本次拍賣活動最受矚目莫過於士林地檢囑託拍賣偵查中王姓義務人的黑色保時捷Cayenne（新車要價348萬起），雖然該車2014年，但里程數僅8萬5289公里，外觀無任何刮痕，更附行車紀錄器等，配備一應俱全，可謂低調奢華又實用，加上比網路中古價低更具有吸引力。

士林分署指出，有一對新婚夫妻專程從宜蘭趕來參與，經過一番激烈廝殺，出價達23次，最終仍由另位吳姓買家以121萬元得標。

而另外一個受到關注的標的，即為台灣首位女中醫莊淑旂博士身後所遺留，位於士林區至善路的土地，該筆土地面積達8千多平方公尺，產權完整清楚，劃歸保護區，使用上受到一些限制，也順利以1511萬元拍定；另外陽信商業銀行股票共339股也以3523元拍定，合計拍定金額1621萬餘元。