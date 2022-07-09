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社會 社會焦點 保障人權

天兵阿北貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃刮花保時捷...這下賠慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市84歲從事資源回收的陳姓男子昨天開著小貨車，車上載滿物品，放不下雙門冰箱，竟異想天開拿條繩子綁在車後，一路拖行冰箱，不料搖搖晃晃的冰箱竟擦撞到路邊一輛保時捷，陳男還不知闖禍，直到車主報警，影片一po上網，引發網友一陣撻伐和訕笑，面對名車的賠償費，這下阿北真的有事了。

▲▼谷關撿回收阿伯拖冰箱撞到保時捷。（圖／翻攝自沙鹿之美）

▲谷關撿回收阿伯拖冰箱撞到保時捷。（圖／翻攝自沙鹿之美）

▼沙鹿一名阿北開著小貨車，後面拖著冷凍冰箱，不料搖晃的冰箱竟擦撞到保時捷。（圖／民眾提供，下同）

▲▼沙鹿一名阿北開著小貨車，後面拖著冷凍冰箱，不料搖晃的冰箱竟擦撞到保時捷。（圖／民眾提供，下同）

陳男於昨天下午2點多，開著小貨車沿沙鹿區光華路外側車道，由台灣大道往成功東街方向行駛，車後竟利用繩子綁著一個回收的雙門冷凍冰箱，一路上就這樣搖搖晃晃經過大街小巷，不料，冰箱行經光華路時，直接擦撞路邊一輛保時捷，造成左後側車身毀損。

▲▼沙鹿一名阿北開著小貨車，後面拖著冷凍冰箱，不料搖晃的冰箱竟擦撞到保時捷。（圖／民眾提供，下同）

陳男還不知道撞到名車直接開走，直到26歲的劉姓女車主見狀報警，陳男呼氣酒測值為0mg/L，初步研判是陳男載運貨物未依規定，不但依道路交通處罰條例第30條1項7款規定，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處汽車駕駛人3000元以上、9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，對於保時捷賠償問題，阿北恐要賠慘了。

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