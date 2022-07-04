失控片！保時捷911大左轉撞破地檢署圍牆　氣囊爆開車頭毀

記者楊熾興／桃園報導
23歲羅姓男子4日上午駕駛保持捷911跑車，轉彎時疑因車速過快不慎失控、撞上桃園區廈門街桃園地檢署舊院區圍牆，整部車瞬間衝入，碰一聲將圍牆撞破才停住宅區，安全氣囊爆開車頭嚴重受損，所幸羅男僅輕微擦傷，後續肇事責任由警方釐清中，另通知管理單位協調損害賠償事宜。
▲白色911保時捷跑車過彎失控撞破地檢署舊院區圍牆。（圖／桃園警分局提供）
▲911跑車撞破圍牆才停住。（圖／桃園警分局提供）
今日上午9時40分許，羅姓男子駕駛保時捷911白色跑車，沿桃園區正光路行駛，左轉廈門街時疑因車速過快，直接偏離車道直接撞上地檢署舊院區圍牆，只聽踫一聲圍牆應衝破個大缺口後停住，911車頭嚴重受損氣囊爆開，所幸羅男輕微擦傷。
▲▼911跑車氣囊爆開車頭嚴重受損。（圖／桃園警分局提供）
員警趕抵現場處理，發現幸好未撞到圍牆角，否則羅男不單單受輕傷而已，經對男實施酒測，駕駛並無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中，另通知管理單位協調損害賠償事宜。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，遵循號誌標誌標線行駛以維護交通安全。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速慢行，遵循號誌標誌標線行駛以維護交通安全。
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