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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之批林佳龍把新北當備胎　「台北不要的，我們也不要」

▲▼韓國瑜競選辦公室發言人 王淺秋 鄭照新 葉元之 何庭歡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨新北市議員葉元之批林佳龍把新北當備胎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

外傳民進黨將在10日拍板徵召交通部前部長林佳龍參選新北市，新北市議員葉元之8日透過臉書發文表示，林佳龍討不到位置才來選新北市長，難道是把新北當備胎？但新北市不是收破爛的，台北不要，新北市民也不會要。他直言，林佳龍選新北失去正當性，早已出局。

林佳龍原本積極爭取台北市長提名，惟據指出，近期包括民進黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等黨政要角「銜命」勸進林佳龍，使林原本堅定不參選新北市長的想法鬆動，蔡英文8日中午在官邸會見林佳龍時，也力挽狂瀾，盼他挑起新北的重責大任，並表達對林近年面臨諸多「磨練」的疼惜，而林佳龍也正面回應，點頭願意承擔新北這一局。

目前全台22縣市中，還有台北市、新北市、新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣6縣市尚未提名。據了解，民進黨選對會將在本週日開會，拍板台北市徵召衛福部長陳時中，新北市徵召無任所大使林佳龍，最快13日中執會正式提名。

葉元之說，當大家在猜前副總統陳建仁會不會選新北市長時，他就斷言是林佳龍選新北市。不過，他不是神童，也不會觀星，而是知道「林佳龍就是一個汲汲營營的政客」。

葉元之認為，當林佳龍確定台北市沒得選後，一定會轉向新北，把新北當作過水的平台，徐圖選完後，找機會入閣或直攻總統。因此，面對選後龐大的政治利益，儘管林佳龍對新北市毫無熱忱，他還是會放下尊嚴，顧不得丟不丟臉，仍舊會不情願地選新北市長。

「新北市民不是收破爛的，台北不要的，我們也不要。」葉元之質疑，林佳龍討不到別的位子，才來選新北，難道是把新北市民當備胎？民進黨不把新北市民當一回事，林佳龍選新北早已失去正當性，「在新北市一戰已經出局」。

▼無任所大使林佳龍日昨鬆口願承擔新北這一局。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲▼總統蔡英文、無任所大使林佳龍出席紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會。（圖／林佳龍辦公室提供）

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