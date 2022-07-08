2槍射殺安倍！41歲槍手就住3公里外　高中跳啦啦隊「個性溫和」

▲ 山下犯案後在現場被警方制伏，現正接受調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日上午遭到槍擊，日本時間下午5時3分宣告不治，享壽67歲。41歲槍手山上徹也疑似自製槍械犯案，在現場被依先行犯逮捕。日媒披露，山上高中3年都是啦啦隊隊員，個性溫和，而他目前的住處距離案發現場僅3公里距離。

《每日新聞》報導，山上涉嫌槍擊正在街頭發表演說的安倍，在現場依殺人未遂罪嫌被捕。他的住處在JR奈良站附近一棟8層樓公寓，位於案發現場東南方約3公里處。一名男性居民透露，房間約有6張榻榻米大小，月租3.8萬日圓（約新台幣8330元），住戶大多是學生或上班族，不會互相交流。多名住戶被問及山上的問題都表示不知情。

山上過去就讀奈良縣大和郡山市縣立高中，一名母親透露，她的長子和山上高一時是同班同學，但不曾對話。據她長子說法，山上高中三年是啦啦隊隊員，性格溫順。

另一方面，安倍8日上午遇襲後送醫搶救不治，醫院稍早召開記者會說明，主治醫師福島英賢表示，安倍的頸部有2處傷痕，且心臟有一個巨大的孔洞，疑似是子彈造成的傷口。而在他被送院前就一直是呈現心肺停止的狀態，並未恢復意識。

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