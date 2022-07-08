LIVE／首批Novavax今開打　莊人祥最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（7/8）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。指揮中心昨日放寬入境總人數限制，由原先的每週2.5萬人次調整為4萬人次，本週尚餘多少返台名額？另外，首批Novavax疫苗今起有部分縣市開打，是否能再度催動打氣？相關議題有望記者會中說明。

指揮中心昨日表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，並同步調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則。另外，自7月14日零時起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。

食藥署先前通過Novavax適用於18歲以上成人間隔3周施打兩劑，每劑0.5毫升，而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。今起有部分縣市已開打Novavax，是否能再度催動打氣？有待觀察。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

本土疫情穩定趨緩，昨日增3萬1364例，較前一天下降9.1%，今日是否能跌破3萬例，也是外界關注焦點之一。指揮官陳時中昨日說明放寬邊境原因，一為滿足國人出國期待，二為重症率並無升高，三為疫情並未達先前低推估每日10萬人，「很明顯就是往下走」。他說，目前國外可做PCR處所也不多，若民眾驗出陽性滯留國外，產生的問題更大。

而3類人雖然免除2日內PCR，但入境仍然要深喉唾液檢驗。另外，針對台灣首起BA.5本土病例，為境外移入傳染給接機家人的群聚，是否需要進行加強第二圈篩查？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，第二圈還是要看第一圈篩檢情況，至於更擴大篩檢，目前還有社區感染、民眾感染過還有免疫防火牆的保護之下，沒有考慮升級相關採檢措施。