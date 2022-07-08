　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入境放寬4萬人！才2天就達82%「下週恐觸頂」　便宜艙等釋出

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲暑假出入境旅客增。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心昨(7/7)宣布每週入境上限2.5萬人即起放寬為4萬人，昨入境3656人，今(7/8)增為4601人，航空公司訂位也飆升，才剛剛放寬2天已達4萬入境上限82%，學者預估7月中下旬將觸頂。由於暑假出入境需求旺盛，華航和長榮航空除7月已增班外，長榮航7月下旬巴黎、維也納、倫敦和芝加哥等航線將再度增班。

根據桃園機場出入境人數統計，回溯過去一周，入境人數包含因應緊急狀況返國國人，入境數已達2.9萬人，還有不少國人買不到機位返國，需求早已超過每週2.5萬上限天花板。指揮中心昨宣布即起放寬入境人數為4萬人，根據桃園機場統計，昨入境原為3656人，今(7/8)增為4601人，入境人數增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，昨起放寬入境上限為4萬人，但目前入境人數就已達上限82%，預估一兩週後將再度觸及天花板，7月中下旬就會到頂，目前放寬到4萬人數限制來自防疫旅館的量能，因此呼籲限制條件放鬆，現在居檢3+4的4天也要住同一個旅館，建議後面4天可以允許住家裡，另居檢採一人一戶，希望能變成一人一房，就可以更有彈性，入境上限可再放寬，下一步朝放寬5萬人、8月放寬為10萬人考量。

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲華航和長榮7月增班。（圖／桃機公司提供）

因為出國人數增加，華航7月起已採最新客機 A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線；規劃8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班。其中北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每週2班，搭配洛杉磯每週5班；舊金山增加為每週5班，溫哥華則增為每週3班。歐洲航線則有德國法蘭克福增為每週4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週3班，英國倫敦增為每週2班。

華航表示，華航遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，配額提升後，目前各航線訂位量皆略增情況。

長榮航空則表示，依照民航局最新分配之入境旅客額度，長榮隨時檢視航班可接受之訂位量；此外，自6月15日開放旅客來台轉機，長榮航空7月已增飛北美及東南亞航班，7月14日開始開放旅客來台轉機免PCR檢測，將有助於爭取旅客來台轉的商機，8月將依市場需再滾動式調整增飛航班。

長榮航空自7月起，北美航線將由現行每週17班增飛至每週28班，其中洛杉磯、舊金山增飛為每天1班，西雅圖及溫哥華增飛為每週4班，紐約增飛至每週3~5班，多倫多、休士頓、芝加哥每週飛航1班；東南亞航線方面，胡志明市、河內、馬尼拉將增為每天1班，曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、金邊均有增班的規劃，並恢復台北-宿霧每週3班的飛航服務，並將視市場情況滾動式調整。

長榮航空飛往歐洲航班自7月開始增班，台北-阿姆斯丹航線增為每週3班，7月中下旬因應需求旺盛將再度增班，台北-維也納航線7/25起每週從2班增為3班，台北-倫敦7/22起從每週3班增為5班、台北-巴黎7/25起則從每週1班增為3班，台北-芝加哥7/17起從每週1班增為2班。

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲入境上限放寬後，航空公司釋出便宜艙等。（圖／記者李毓康攝）

由於曼谷航線傳出票價差了16%~18%，長榮航空台北-曼谷票價從1.8萬降至1.5萬外，華航也從2.2萬降至1.8萬。航空界人士表示，同艙等機票並無降價，主要是入境人數上限放寬後，往下艙等座位釋出，有更多便宜的艙等座位釋出開賣，旅客感受到會發現更多便宜機票。

對此，華航表示，票價亦將隨市場供需狀況彈性調整，歡迎旅客至華航官網選購。長榮航空則表示，票價隨市場供需浮動彈性調整。

旅遊業者則表示，現行影響票價還是很多原因，包括全球通膨和航班恢復狀況等，都會有影響，但入境人數放寬後，票價降價的反應上沒有這麼明顯狀況，開放4萬人對於整體市場沒有很大拉抬，對工作或需要返國的剛性需求比較有感。

品保協會發言人李奇嶽表示，之前每週有2.5萬人入境上限，航空公司航班被限縮，運量不夠，機票很難買，票價確實有調漲，很多海外歸國華僑留學生從海外買不到機票回來，如今入境開放成4萬人，航班運能可以增加，一些出國詢問也增加，但機票還是貴，供給遠遠不足需求，航空公司票價一直變化，不可能開放4萬人後就供過於求，機位會不會這樣降價還不一定，入境放寬後，低價位艙等釋出，票價自然便宜，仍要觀察一下。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／本土+30314！　各縣市分佈曝光
快訊／今增131死！　本土+30314
快訊／42億豪宅陷火海　林青霞回應了
快訊／日首相急返東京　數度哽咽：安倍情況不樂觀
安倍命危！日本女婿高大成斥「賊的行為」　判斷非職業殺手
遇襲地點空拍影片曝光！安倍中彈後仍意識清醒　還能接電話
快訊／安倍除了左胸「右頸也中彈」！　最新傷勢曝光
資深警看安倍兇槍驚呼：是土炮！　製作粗糙但就是「要他命」
安倍晉三遭槍擊！醫揭「救命關鍵3步驟」：發生奇蹟機會較高
日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個！網驚：災難最終指標
快訊／槍枝近照曝光！　槍手「裹滿膠帶」連轟安倍2槍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中重症+331！7歲女童「沒確診卻MIS-C」住院治療中

死亡+131！最年輕20多歲男「住院中染疫」　解隔後仍病況惡化過世

快訊／本土+30314！　各縣市分佈曝光

快訊／今增131死！本土+30314

疫情關閉1年多　金門軍事秘境開放了！8／1起採預約參觀

快訊／午後雨彈開炸！5縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

林氏璧抵達日本！狂曬美食照、逛藥妝店　網羨炸：擦不完的口水

籲「少吃鮭魚救石斑」遭酸　陳吉仲反問網友：不知鮭魚非常貴？

回收咖啡渣變身毛毯！華航「永續示範航班」獲獎　環保商品今開賣

安倍晉三遭槍擊！醫憂2部位中彈「恐有生命危險」　搶救關鍵曝

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

中重症+331！7歲女童「沒確診卻MIS-C」住院治療中

死亡+131！最年輕20多歲男「住院中染疫」　解隔後仍病況惡化過世

快訊／本土+30314！　各縣市分佈曝光

快訊／今增131死！本土+30314

疫情關閉1年多　金門軍事秘境開放了！8／1起採預約參觀

快訊／午後雨彈開炸！5縣市大雨特報　嚴防雷擊、強陣風

林氏璧抵達日本！狂曬美食照、逛藥妝店　網羨炸：擦不完的口水

籲「少吃鮭魚救石斑」遭酸　陳吉仲反問網友：不知鮭魚非常貴？

回收咖啡渣變身毛毯！華航「永續示範航班」獲獎　環保商品今開賣

安倍晉三遭槍擊！醫憂2部位中彈「恐有生命危險」　搶救關鍵曝

中重症+331！7歲女童「沒確診卻MIS-C」住院治療中

林青霞42億豪宅遭祝融　網猜起火「內幕」：真實版寄生上流？

紓困、求職新騙術擱再來　勞工局提醒市民提防受害荷包失血

死亡+131！最年輕20多歲男「住院中染疫」　解隔後仍病況惡化過世

快訊／本土+30314！　各縣市分佈曝光

快訊／今增131死！本土+30314

安倍晉三遭槍擊日媒直呼「罕見」　戰後僅4名政治家遇刺身亡

刺殺安倍晉三嫌犯認了！　對前首相不滿想開槍打死他

疫情關閉1年多　金門軍事秘境開放了！8／1起採預約參觀

朱立倫為安倍晉三祈福「望平安無事」　譴責兇手暴力褻瀆言論自由

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

台大國發所學生會對論文抄襲案「深表遺憾」

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

安倍中彈這幕太衝擊　網：昂貴裝飾品

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

演講1分鐘「安倍晉三中2槍」　日人崩潰：動搖國本

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

退伍11年「收教召令」手抖！網見軍階笑了

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚

日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個

網友提問中華大學考上台大國發所勵志嗎

更多熱門

相關新聞

航海王再起！長榮H1料超越去年前3季　股價漲逾半根停板

航海王再起！長榮H1料超越去年前3季　股價漲逾半根停板

長榮海運（2603）6月合併營收首破600億元大關，創下歷史紀錄，Q2、H1營收也同創新高，其中，Q1的EPS為19.16元，法人估Q2的EPS可望超過17元，上半年EPS將超越去年前三季的30.27元。長榮今（8）日早盤以92.3元開高後，一度衝上94.7元，漲近7％，整體航運類股漲逾4％。

長榮單月營收飆新高、金融三業前5月獲利減2成　財經HOT 5一次看

長榮單月營收飆新高、金融三業前5月獲利減2成　財經HOT 5一次看

黃正聰建議一人一戶改一人一室、住防疫旅館天數減半　以提高出入境恢復率

黃正聰建議一人一戶改一人一室、住防疫旅館天數減半　以提高出入境恢復率

3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點曝

3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點曝

長榮海6月營收破600億飆新高！　累計上半年達3458億元

長榮海6月營收破600億飆新高！　累計上半年達3458億元

關鍵字：

入境4萬華航長榮黃正聰票價增班

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

安倍晉三中彈「白煙竄出」！下秒倒地畫面曝

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面