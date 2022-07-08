入境放寬4萬人！才2天就達82%「下週恐觸頂」　便宜艙等釋出

▲暑假出入境旅客增。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心昨(7/7)宣布每週入境上限2.5萬人即起放寬為4萬人，昨入境3656人，今(7/8)增為4601人，航空公司訂位也飆升，才剛剛放寬2天已達4萬入境上限82%，學者預估7月中下旬將觸頂。由於暑假出入境需求旺盛，華航和長榮航空除7月已增班外，長榮航7月下旬巴黎、維也納、倫敦和芝加哥等航線將再度增班。

根據桃園機場出入境人數統計，回溯過去一周，入境人數包含因應緊急狀況返國國人，入境數已達2.9萬人，還有不少國人買不到機位返國，需求早已超過每週2.5萬上限天花板。指揮中心昨宣布即起放寬入境人數為4萬人，根據桃園機場統計，昨入境原為3656人，今(7/8)增為4601人，入境人數增加。

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靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，昨起放寬入境上限為4萬人，但目前入境人數就已達上限82%，預估一兩週後將再度觸及天花板，7月中下旬就會到頂，目前放寬到4萬人數限制來自防疫旅館的量能，因此呼籲限制條件放鬆，現在居檢3+4的4天也要住同一個旅館，建議後面4天可以允許住家裡，另居檢採一人一戶，希望能變成一人一房，就可以更有彈性，入境上限可再放寬，下一步朝放寬5萬人、8月放寬為10萬人考量。

▲華航和長榮7月增班。（圖／桃機公司提供）

因為出國人數增加，華航7月起已採最新客機 A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線；規劃8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班。其中北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每週2班，搭配洛杉磯每週5班；舊金山增加為每週5班，溫哥華則增為每週3班。歐洲航線則有德國法蘭克福增為每週4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週3班，英國倫敦增為每週2班。

華航表示，華航遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，配額提升後，目前各航線訂位量皆略增情況。

長榮航空則表示，依照民航局最新分配之入境旅客額度，長榮隨時檢視航班可接受之訂位量；此外，自6月15日開放旅客來台轉機，長榮航空7月已增飛北美及東南亞航班，7月14日開始開放旅客來台轉機免PCR檢測，將有助於爭取旅客來台轉的商機，8月將依市場需再滾動式調整增飛航班。

長榮航空自7月起，北美航線將由現行每週17班增飛至每週28班，其中洛杉磯、舊金山增飛為每天1班，西雅圖及溫哥華增飛為每週4班，紐約增飛至每週3~5班，多倫多、休士頓、芝加哥每週飛航1班；東南亞航線方面，胡志明市、河內、馬尼拉將增為每天1班，曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、金邊均有增班的規劃，並恢復台北-宿霧每週3班的飛航服務，並將視市場情況滾動式調整。

長榮航空飛往歐洲航班自7月開始增班，台北-阿姆斯丹航線增為每週3班，7月中下旬因應需求旺盛將再度增班，台北-維也納航線7/25起每週從2班增為3班，台北-倫敦7/22起從每週3班增為5班、台北-巴黎7/25起則從每週1班增為3班，台北-芝加哥7/17起從每週1班增為2班。

▲入境上限放寬後，航空公司釋出便宜艙等。（圖／記者李毓康攝）

由於曼谷航線傳出票價差了16%~18%，長榮航空台北-曼谷票價從1.8萬降至1.5萬外，華航也從2.2萬降至1.8萬。航空界人士表示，同艙等機票並無降價，主要是入境人數上限放寬後，往下艙等座位釋出，有更多便宜的艙等座位釋出開賣，旅客感受到會發現更多便宜機票。

對此，華航表示，票價亦將隨市場供需狀況彈性調整，歡迎旅客至華航官網選購。長榮航空則表示，票價隨市場供需浮動彈性調整。

旅遊業者則表示，現行影響票價還是很多原因，包括全球通膨和航班恢復狀況等，都會有影響，但入境人數放寬後，票價降價的反應上沒有這麼明顯狀況，開放4萬人對於整體市場沒有很大拉抬，對工作或需要返國的剛性需求比較有感。

品保協會發言人李奇嶽表示，之前每週有2.5萬人入境上限，航空公司航班被限縮，運量不夠，機票很難買，票價確實有調漲，很多海外歸國華僑留學生從海外買不到機票回來，如今入境開放成4萬人，航班運能可以增加，一些出國詢問也增加，但機票還是貴，供給遠遠不足需求，航空公司票價一直變化，不可能開放4萬人後就供過於求，機位會不會這樣降價還不一定，入境放寬後，低價位艙等釋出，票價自然便宜，仍要觀察一下。