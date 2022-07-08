台南確診+2417名　周休日提供Novavax疫苗免預約接種

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月7日，台南市累計確診個案人數共273788名，全年齡累計確診百分比為14.78％；已解除隔離255791名、尚在隔離中17997名，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。

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市長黃偉哲表示，目前本土確診病例下降趨勢明顯，台南市將努力拚到每日2千例以下，因此呼籲所有市民齊心協力做好防疫，踴躍施打疫苗，讓Omicron BA.2的疫情降溫，BA.5的疫情不要擴散。黃偉哲進一步表示，台南市大部分年齡層的疫苗覆蓋率低於全國平均，因此確診率較低，呼籲市民朋友務必完整接種疫苗，照顧自己及家人健康。





台南市衛生局專委蔡玲珊指出，為服務有接種COVID-19疫苗需求的市民，台南市本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務」，週六（7月9日）在台南市立圖書館永康新總館，以及白河、東山、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、新化、善化、新市、安定、楠西、仁德、歸仁、南區、北區、安南、中西區衛生所；週日（7月10日）在鹽水武廟宴會廳、玉井青果市場停車場、東區龍山社區活動中心，以及後壁、麻豆、六甲、大内、山上、南化、龍崎區等衛生所。

Novavax COVID-19疫苗為蛋白質次單元疫苗，副作用相對較小，臨床試驗顯示Novavax完成2劑接種、接種7天後預防有症狀感染之保護力約90.4％，尚未接種第1、2劑（基礎劑）或第3、4劑（第1、2次追加劑）的市民朋友可多加運用本週末提供Novavax疫苗免預約接種的服務。

統計至2022年7月7日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.7％、1.3％、68.8％、3.0％，總接種劑次4,593,736。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.3％、第2劑24.0％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.1％、第2劑83.7％、追加劑59.6％。

另對於首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗，中央預計7月21日發放各縣市提供6個月至5歲幼兒接種。黃偉哲表示，屆時將於「台南打疫苗」系統開放家長幫孩子預約施打，請市民朋友放心。