　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南確診+2417名　周休日提供Novavax疫苗免預約接種

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月7日，台南市累計確診個案人數共273788名，全年齡累計確診百分比為14.78％；已解除隔離255791名、尚在隔離中17997名，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，目前本土確診病例下降趨勢明顯，台南市將努力拚到每日2千例以下，因此呼籲所有市民齊心協力做好防疫，踴躍施打疫苗，讓Omicron BA.2的疫情降溫，BA.5的疫情不要擴散。黃偉哲進一步表示，台南市大部分年齡層的疫苗覆蓋率低於全國平均，因此確診率較低，呼籲市民朋友務必完整接種疫苗，照顧自己及家人健康。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局專委蔡玲珊指出，為服務有接種COVID-19疫苗需求的市民，台南市本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務」，週六（7月9日）在台南市立圖書館永康新總館，以及白河、東山、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、新化、善化、新市、安定、楠西、仁德、歸仁、南區、北區、安南、中西區衛生所；週日（7月10日）在鹽水武廟宴會廳、玉井青果市場停車場、東區龍山社區活動中心，以及後壁、麻豆、六甲、大内、山上、南化、龍崎區等衛生所。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Novavax COVID-19疫苗為蛋白質次單元疫苗，副作用相對較小，臨床試驗顯示Novavax完成2劑接種、接種7天後預防有症狀感染之保護力約90.4％，尚未接種第1、2劑（基礎劑）或第3、4劑（第1、2次追加劑）的市民朋友可多加運用本週末提供Novavax疫苗免預約接種的服務。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至2022年7月7日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.7％、1.3％、68.8％、3.0％，總接種劑次4,593,736。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.3％、第2劑24.0％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.1％、第2劑83.7％、追加劑59.6％。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另對於首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗，中央預計7月21日發放各縣市提供6個月至5歲幼兒接種。黃偉哲表示，屆時將於「台南打疫苗」系統開放家長幫孩子預約施打，請市民朋友放心。

▲台南市長黃偉哲8日公布新增2417名COVID-19本土個案，本週六日提供「Novavax疫苗免預約接種服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A
兇嫌連開2槍最新畫面　網見時間差氣炸：維安反應也太慢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

「砰砰」噴白煙！兇嫌連開2槍影片曝　網見時間差氣炸：反應也太慢

3類人登機免PCR「境外移入恐暴增」　指揮中心籲：確診滿7天再回台

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

「砰砰」噴白煙！兇嫌連開2槍影片曝　網見時間差氣炸：反應也太慢

3類人登機免PCR「境外移入恐暴增」　指揮中心籲：確診滿7天再回台

安倍中槍亡！醫院證實死因為「失血過多」　心臟疑有彈孔

前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

生活熱門新聞

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

台大國發所學生會對論文抄襲案「深表遺憾」

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個

安倍中彈這幕太衝擊　網：昂貴裝飾品

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

演講1分鐘「安倍晉三中2槍」　日人崩潰：動搖國本

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

退伍11年「收教召令」手抖！網見軍階笑了

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

「兇嫌自衛隊工作3年」想殺安倍　網驚1細節怪怪的

台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚

更多熱門

相關新聞

南投+664　社區式服務據點即起恢復辦理

南投+664　社區式服務據點即起恢復辦理

中央疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數664例，截至7月7日累計人數6萬2257例，居家隔離人數2226例，今日解除隔離人數706例，居家照護人數4159例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡6人包括90歲以上2人、80至89歲3人、70至79歲1人，其中5人罹患慢性疾病、無疾病史1人，接種疫苗1劑1人、3劑5人，累計死亡202人。

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

台南房市熱區成屋大缺貨　這區1戶都沒有

台南房市熱區成屋大缺貨　這區1戶都沒有

Novavax今開打　莊人祥最新說明

Novavax今開打　莊人祥最新說明

林右昌確診整晚沒睡　發燒畏寒樣樣來

林右昌確診整晚沒睡　發燒畏寒樣樣來

關鍵字：

台南確診周休Novavax疫苗

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

即／安倍晉三「疑心跳停止」急救中

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面