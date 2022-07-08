外星人曾來地球？百年前神秘岩畫　驚見「頭大四肢超細」異種

▲坦尚尼亞神秘岩畫驚見「巨頭異種」，讓考古學家非常驚訝。（圖／翻攝自臉書Antiquity Journal﻿）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人類對於是否有外星生命存在一直想探究，多年來有關外星人及UFO的傳聞不斷，但始終是未解之迷。不過，近來有考古學家在東非坦尚尼亞岩棚中的壁畫中，發現上面具有激似外星人的畫作，不僅有著巨大頭部，還有非常長的四肢。

據《Science Alert》報導，位於坦尚尼亞斯瓦加-斯瓦加野生動物保護區（Swaga Swaga Game Reserve）中，一處名為「Amak'hee 4」的岩棚有著一系列具象的藝術畫作，岩畫中描繪了許多看起來像馬、羚羊、水牛以及長頸鹿的動物，但值得注意的是，其中有3個「大頭異形」，有著不合比例的巨大頭部和纖長的四肢，與外界俗稱的「外星人」十分相像！

依照紅色顏料及風化程度，波蘭亞捷隆大學（Jagiellonian University）的考古學家格澤爾奇克（Maciej Grzelczyk）推測，岩畫與住在該地的桑達韋人（Sandawe）祖先有關，約可追朔至狩獵到採集社會時期，估算至少有幾百年的歷史。

對於是否真是外星人來過地球的猜測，專家表示，「這些怪異人物具有與水牛相似的髮型，以及下垂的耳朵。而且水牛在當時的祭祀環節扮演重要角色，因此無法確定該圖是外星人，或只是作畫人構想出的神靈。」