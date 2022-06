驚現「湖中水怪」拖鵝下水！男連2天目擊「獵殺現場」嚇壞

▲英國男子連2天目擊「水怪」現身,將動物拖進水裡。(示意圖/CFP)

實習記者林郁婷/綜合報導

國外時常有水怪的傳聞,但都沒有人真正見過牠的真面目。近日英國一名男子連續2天目睹「水怪」攻擊湖邊的動物,將一隻約4、5公斤的鵝拖進水裡,不管大鵝如何掙扎、拍打翅膀都沒用,被拖進湖底後再也沒有回到水面上,讓目擊一切的男子嚇壞,急忙告訴附近居民要小心。

根據《鏡報》報導,61歲男子歐文斯(Wayne Owens)在阿爾斯沃特湖(Ullswater)工作,近日他在船上目擊一隻約4、5公斤的成年灰鵝,被水中不知名生物攻擊並拖入水裡,儘管灰鵝不停拍打翅膀掙扎,最後也沒有逃脫水怪的魔爪,再也沒有浮上水面。歐文斯原以為事情就這樣結束了,沒想到隔天上班又再次看到,兩隻體型較小的動物,在短短15秒內先後被「水怪」攻擊、拖進水裡,和他同樣目睹全過程的還有同行的船長。

