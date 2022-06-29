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驚現「湖中水怪」拖鵝下水！男連2天目擊「獵殺現場」嚇壞

▲▼尼斯湖水怪。（示意圖／CFP）

▲英國男子連2天目擊「水怪」現身，將動物拖進水裡。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

國外時常有水怪的傳聞，但都沒有人真正見過牠的真面目。近日英國一名男子連續2天目睹「水怪」攻擊湖邊的動物，將一隻約4、5公斤的鵝拖進水裡，不管大鵝如何掙扎、拍打翅膀都沒用，被拖進湖底後再也沒有回到水面上，讓目擊一切的男子嚇壞，急忙告訴附近居民要小心。

根據《鏡報》報導，61歲男子歐文斯（Wayne Owens）在阿爾斯沃特湖（Ullswater）工作，近日他在船上目擊一隻約4、5公斤的成年灰鵝，被水中不知名生物攻擊並拖入水裡，儘管灰鵝不停拍打翅膀掙扎，最後也沒有逃脫水怪的魔爪，再也沒有浮上水面。歐文斯原以為事情就這樣結束了，沒想到隔天上班又再次看到，兩隻體型較小的動物，在短短15秒內先後被「水怪」攻擊、拖進水裡，和他同樣目睹全過程的還有同行的船長。

歐文斯表示，就連已經工作36年的船長都直呼，「以前從未在湖上看到過這樣的事情」，他以前經常在湖中游泳，但自從看到有水怪出沒，就再也不敢下水了，同時也提醒附近居民，讓家中的孩子和寵物遠離湖邊。 歐文斯也指出，當他和其他人談論這件事時，大家對於水怪的真實身分議論紛紛，有人認為是大型鯰魚，還有人覺得是22~27公斤的梭子魚，但理論上來說，成鵝是有機會從梭子魚口中逃脫，因此他猜測，可能是有人野放鱷魚。

由於「水怪」的真實身分仍不知，歐文斯希望，國家公園管理局能在湖邊張貼一些標誌，警告人們小心水怪。對此，管理局的發言人卻聲稱，工作人員調查後並沒有發現任何異狀。

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