收下「119歲娃娃」後怪事不斷！全家詭異胸痛反胃　他曝超毛經驗

▲ 約克收下這尊娃娃後，身邊怪事不斷。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名幽靈獵人6年前收下一尊有百年歷史的洋娃娃，此後他和親友身體接連出狀況，且娃娃老是從架子上掉下來，還會在鏡頭前眨眼睛。一連串怪事發生後，他才驚覺前任主人為何寧願花錢脫手娃娃，現在只能將娃娃鎖在房間裡。

根據《鏡報》，這尊名為珍妮特（Janet）的娃娃今年已經119歲，前任主人是美國德州一名女子，但女子過世後，家人對珍妮特的恐懼令他們寧願砸錢將娃娃送到英國，只求有人能收下娃娃。來自英國北安普頓的幽靈獵人約克（Miki York）當時興奮接手，後來才知道他們為何急於脫手的原因。

約克2016年決定收下珍妮特，接下來卻發生一連串怪事，「珍妮特會在鏡頭前眨眼睛，但事實上她沒有眼睛。」他身邊曾接近珍妮特的友人出現胸痛、噁心症狀，他自己也感到反胃，「她不被歡迎，人們討厭她。」

約克坦言，「我知道她一定有什麼問題，因為那家人不想收錢，甚至願意花錢將她送到英國，他們是真的想擺脫她。」他剛收下娃娃時她還沒有名字，後來透過精神感應才知道她叫珍妮特，「附在娃娃上的靈魂告訴我，她名叫珍妮特。」

約克說明，珍妮特通常都被關在房間裡，「因為她會為周圍的人帶來不好的感覺」，但他每次走進房間都會發現，珍妮特莫名其妙從展示架上摔到地上。不過約克仍持續透過精神感應與珍妮特交流，想了解她為何不斷從展示架上「跳下來」，也希望繼續深入挖掘她的來歷和過去。

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