加州驚現「神秘光點」夜空閃爍1小時　網瘋猜UFO

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州第二大城聖地牙哥(San Diego)27日深夜上空出現多個神秘光點,起初只有2個,最後增加至6個光點,引發當地人熱烈討論,更有人懷疑這就是UFO。依據目擊者拍攝的影片,這些光點不斷閃爍,持續出現約莫1小時。

It’s still happening, going on about an hour now. Multiple floating lights over the ocean. Very still, very bright. Orange, reddish light. Patterns of 2, 3, 4, 5, and 6. #ufosandiego #SanDiego #UFO #ufotwitter #UFOSightings #ufosighting pic.twitter.com/JAuIjcvs32