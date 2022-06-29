加州驚現「神秘光點」夜空閃爍1小時　網瘋猜UFO

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記者詹雅婷／綜合報導

美國加州第二大城聖地牙哥（San Diego）27日深夜上空出現多個神秘光點，起初只有2個，最後增加至6個光點，引發當地人熱烈討論，更有人懷疑這就是UFO。依據目擊者拍攝的影片，這些光點不斷閃爍，持續出現約莫1小時。

各地網友回報，起初開始只有2個光點，但接下來陸續有更多光點出現，一動也不動，也會消失一陣子後，過沒幾分鐘又亮。

依據推特用戶「caatmamasaam」發布的影片，聖地牙哥夜空出現多個不明光點，看似2組並排出現，直說「有人能解釋一下聖地牙哥天空中的光點嗎？」另名網友「gabegunlock」分享另一段影片指出，這些光點在海上出現約1小時，非常亮，且在光點出現期間，一旁還有飛機起飛。

許多網友認為，這些不明光點可能是不明飛行物（UFOs），或是來自墨西哥城市提華納（Tijuana）的亮光。NBC報導，根據各地民眾回報，這些不明光點就連墨西哥的羅薩里多城市（Rosarito）也能看到，此地距離美墨邊境約35分鐘車程。

目前已知聖地牙哥帝國海灘（Imperial Beach）將於7月4日舉辦無人機表演，並非煙火秀。但活動相關人員已表示，聖地牙哥出現的不明光點與即將到來的表演活動沒有關係，合作方並沒有進行任何測試。

對此，聖地牙哥警局表示，救生員認為，這些燈光可能是軍事演習中使用的照明。

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