盜版洪金寶毀古蹟　推倒台中公園湖心亭木門...理由是：想看風景

▲湖心亭木門遭洪男強行推倒脫落。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中一名與資深武打港星同名的26歲男子洪金寶，4月間一早跑至台中公園市定地標的百年古蹟湖心亭，洪男竟試圖強行闖入拉扯木門，造成木門整片脫落、玻璃碎裂。警方獲報到場，洪男坦承推倒大門，辯稱是「想看風景」，殊不知自己已觸犯罰則頗重的毀損古蹟罪，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。檢方偵結，依文資法將他起訴。

據台中市政府文化資產處資料，湖心亭是日明治41年（西元1908年）10月為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮所建，來台主持通車式的日本閑院宮載仁親王曾於此亭休憩、觀看表演，是台灣早期「擬洋風建築」概念下的著名建築，可謂融合了日式典雅及西式穩建，戰後改名「湖心亭」，多年來為台中市的重要標誌、府徽。

起訴指出，洪男今年4月27日上午7時10分，徒手推開湖心亭大門，導致大門倒地、玻璃碎裂、門框裂損，一旁的清潔人員親眼目睹，進而報警處理。

警方表示，接獲該清潔員報案後，趕赴現場處理，並當場逮獲洪男。洪男坦承毀損湖心亭大門，自稱「想看風景、想進去休息，但是大門很難開，才把門推倒」。警方依法逮捕並移送台中地檢署偵辦。

警方指出，湖心亭木門不會上鎖，但開啟方法是「從左右拉滑軌」而動，洪男可能不清楚開門方式，才用蠻力直接將門推倒。

▲木門整片掉落，玻璃碎裂。（圖／民眾提供）

此外，檢方也查出洪男3月間涉偷竊案，在台中市中區光復路某影視廳偷走張姓女子的名牌包，包內有現金3000元、身分證等證件，洪男均坦承不諱，檢方偵結，依違反文化資產保存法毀損古蹟罪、竊盜等罪嫌將他起訴。

警方呼籲，台中公園興建於日治時期，是台中歷史最悠久公園，其中台中公園湖心亭不僅是市定古蹟，更是台中精神象徵，呼籲民眾應愛惜古蹟，共同維護市民的休憩空間。