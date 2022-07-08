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正式卸任！備戰桃園遭批「低等閩南人」　林智堅回擊：掀族群對立

▲▼新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅8日正式請辭，備戰桃園選戰。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者蔡文淵、林冠吟／新竹報導

現任新竹市長林智堅為綠營披上戰袍，獲選桃園市長參選人提名，並在8日正式辭去市長一職，積極投入選戰。林智堅任期的最後一天，被媒體問到有藍營批評他是「低等閩南人」，而對手桃園市長參選人張善正是「高級外省人」時，他說：「很難想像台灣民主發展到現在，還是有少數的人，或者是國民黨支持者，持續操作族群對立來影響選舉。」對於這些人他也要予以譴責這些抹黑、潑髒水的行為。

林智堅為投身桃園選戰，8日正式請辭市長一職，他強調，卸任新竹市長任他感到相當不捨，他47年來在新竹成長、求學甚至成家立業，感謝市民給他一個機會，讓他能夠帶領市政團隊改變新竹。

不過對於9日起他將前往桃園拚選戰，藍營粉專批評他是「低等閩南人」，對手張善政則是「高等外省人」，林智堅是「重組牛肉」，張善政則是「高等和牛」。林智堅則對此回應表示：「很難想像台灣民主發展到現在，還是有少數的人，或者是國民黨支持者，持續操作族群對立來影響選舉」，對於這樣操作族群對立的事情，他要予以譴責。未來，他也要在最短時間回到桃園，透過競選團隊提政見，用過去的政績來向桃園市民說明，以獲得支持，而不是以抹黑、潑髒水的方式來贏得選舉。

他強調，當初他因熱愛新竹而來，如今為承擔更大的責任離開，他對這個城市的熱愛形容，但「責任來了，就勇於承擔」，他受到國家的栽培、人民的支持，在國家、人民有需要的時候，當勇於承擔，全力以赴。

▲▼新竹市長林智堅最後一天任期與父母合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅最後一天任期與父母合影。（圖／新竹市政府提供）

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