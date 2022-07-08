藍委質疑阻官員參加記者會　柯建銘：應遏止「私設刑堂」文化

▲柯建銘今天舉行記者會聲援林智堅，批評國民黨是「義和團」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅捲入「論文門」抄襲風暴，國民黨團今（8日）舉行記者會，原定邀請主關機關科技部和竹科管理局與會，不料官員臨時不出席，立委費鴻泰質疑「是（民進黨立法院黨團總召）柯建銘叫他們不要來」；對此，柯建銘受訪表示，立法委員可以在委員會、院會質詢官員，但不該找官員到記者會背書、私設刑堂，應該遏止這種文化。

柯建銘今天在黨團記者會後被媒體問及國民黨指控一事，他反問，「是猜想還指控？」媒體回應是猜想；柯建銘直言，猜想那就自己繼續猜下去，「你（指記者）反問他，是誰都搞不清楚！（我）沒有打電話」，國民黨就是這樣的政黨，請講清楚是「猜想」還是「指控」。

柯建銘直言，他一向認為，立法委員可以在委員會、院會質詢行政官員，但他不認為黨團開記者會要找政府官員來背書，立法委員有正常管道可以去處理，但找官員來開記者會是「私設刑堂」，應該遏止這種文化。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，國民黨自己要做選舉議題，去邀請政府的高階文官，這本來就是一種施壓行為，還用政治壓力要求他們參加，本來就是不當的，大家可以看看民進黨團記者會有沒有邀請文官來這邊，這就是「私設刑堂」，完全是選舉行為，公務員沒有必要也不應該配合國民黨這樣的政治動作。

鄭運鵬批評，國民黨反過來批評是柯建銘施壓，國民黨的證據在哪裡？他們本來就不需要去邀請官員，現在打壓學校、施壓政府機關，在野黨沒有權力這樣做。