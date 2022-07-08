查林智堅論文被2官員放鴿子！　藍委怒：柯建銘叫他們不要來的

▲國民黨團召開「智堅版轉型正義 學生抄襲 教授準備背黑鍋？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹市長林智堅論文涉及抄襲風暴愈演愈烈，國民黨團今（8）日上午召開記者會，原定邀請主關機關科技部和竹科管理局與會，不料，卻臨時不出席記者會。對此，立委費鴻泰直言「是柯建銘叫他們不要來」，質疑他們到底是領人民的俸碌，「到底在怕什麼？」

立委費鴻泰表示，國民黨團昨天原定邀請科技部業管副司長和竹科管理局局長，參加今天記者會，冀望相關官員會能針對林智堅市長論文案的來龍去脈，一次說清楚替國人釋疑，結果突然在昨晚10點發生變化，官員通知不克前來。

費鴻泰表示，真相只有一個，真相要攤在陽光下，尤其政府官員，拿人民俸祿，更應該交代清楚，「竹科管理局長、科技部官員實在很可惡，你們到底在怕什麼？政府官員到底是拿誰的俸祿？人民的俸祿？還是柯建銘、林智堅的俸祿？國民黨團為這些官員感到不齒！」

費鴻泰表示，在林智堅論文緒論中的一、二、三、四項，就是竹科委託中華大學的研究計畫裡面的四項工作，林智堅市長全部照抄。在緒論中的第三節「研究範圍與限制」，就回歸到正常，就是「本研究」。費鴻泰進一步表示，林智堅中華大學碩士論文口試委員有3位，其中賀力行是他的指導教授，李友錚是科管所所長，也是竹科委託中華大學研究計畫的主持人，令人匪夷所思的是，難道賀力行、李友錚二位教授都沒有注意到林智堅市長的論文內容，與竹科委託研究計劃雷同處這麼高嗎？中華大學到底是幾流大學？真相只有一個，到底是誰抄誰的？

▲▼林智堅中華大學碩士論文口試委員有3位，包含李友錚、賀力行和王明郎。（圖／國民黨團提供）

費鴻泰強調，李友錚、賀力行和王明郎三位教授研究TSCI模式有相當久的時間，沒有人會相信一位學生可以指導教授研究TSCI模式，真相只有一個，國民黨團奉勸林智堅不要每天說法變來變去。費鴻泰同時也奉勸科技部官員、竹科局長不是柯建銘委員付的薪水，也不是民進黨的局長，是屬於人民的官員。

總召曾銘宗最後提出國民黨團2項要求，一、 台大與中華大學已經有人檢舉，請問台大與中華大學「學術倫理委員會」何時開會？何時啟動調查？不要搞到選舉結束後才來調查，國民黨團要求盡速調查。二、請科技部督導竹科依法提出告訴，追究林智堅市長刑事民事責任，國民黨團提醒科技部，倘若科技部不依法提出告訴，維護科技部權益，會有涉及到瀆職之虞，國民黨團必定追查到底。