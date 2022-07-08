　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

文／香港01

飛鵝山發生豪宅三級火警。凌晨零時許，據報安達臣道9號至11號一間獨立屋突然起火，現場濃煙密佈，火勢相當猛烈。消防接報趕至現場，派出兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，同時協助18人疏散到大門外暫避。現場初步消息稱，沒有人受傷。惟至凌晨1時半仍未救熄。及至凌晨1時43分，消防將火警升為三級，其後進一步「加碼」至4條喉及4隊煙帽隊救火。據悉，涉事豪宅為著名影星林青霞擁有。

▲▼林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

▲林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供，下同）

▲▼林青霞毫宅大火。（圖／翻攝微博）

▲林青霞最近照片。（圖／翻攝微博）

據了解，現場豪宅由一間公司登記持有，事發時戶主不在家。獲疏散約20人均為豪宅內的傭工或司機。記者到達現場採訪時，原本在豪宅門外的保安員，立即帶同多頭狼狗返回大閘內，以免被拍攝到。隨後，數輛七人車及房車駛至大宅門外，將疏散的傭工等人接走。

▲▼林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

▲▼林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

▲▼林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

根據傳媒較早時的報導指出，安達臣道9號至11號地段上的獨立屋，為著名藝人林青霞及其家人所擁有。該地段由數間獨立屋組成及相連，佔地5萬多平方呎，屋頂設有網球場、屋內有泳池、健身室、圖書館等，單是花園已佔了3萬多呎。另有傳媒報道，上述建築物耗資億元建造，外圍設有高牆及大閘、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，被譽為「超級堡壘」，此外，更有24小時保安員駐守，並育10多頭狼狗協助巡邏，保安相當嚴密。

▲▼林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

▲林青霞豪宅大火。（圖／香港01提供）

據報導指，林青霞與家人早前住在附近的飛鵝山道8號豪宅，但於2012年時，其鄰居遭到賊人潛入「光顧」。為求住得安心，其丈夫邢李原隨後斥巨資，以逾億元價錢購入安達臣道9號至11號地皮，再以數億元興建「堡壘」，並於2014年將豪宅送贈予林青霞，作為其60歲生日禮物及兩人結婚20周年禮物。根據推算，現時上述豪宅市值已逾11億港元（約台幣42億元）。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
蕭亞軒不忍了！　深夜「鼻子變形影片」嗆酸民
民權大橋「謀殺式騎法」影片曝光！　無辜妹子遭撞臉著地
女「停車被貼紙條」怒公審鄰居　衝突畫面曝！網一面倒反嗆找碴
深綠醫怒轟林智堅論文「懶到人神共憤」　文字重複率高達42%
3類人搭機前免PCR！「最新邊境措施」一次看　改0+7時間點
快訊／《教父》傳奇男星過世！　享壽82歲
美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%
經典賽明年3月台中開打　中華隊同組對手出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

快訊／燒到天亮！林青霞「42億豪宅」竄火超過6小時　現場濃煙籠罩

西方國家要在戰場打敗俄羅斯　普丁：那就試試看吧

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

俄羅斯當局稱「不喜歡強生」　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

俄國議長開嗆「阿拉斯加」是俄國領土　扣押資產就從美國收回

澤倫斯基回應強生請辭：烏克蘭的「真朋友」　相信英國政策不變

快訊／美股開盤「道瓊大漲200點」　晶片股漲幅最明顯

「遊戲王卡」銷量破紀錄！高橋和希年收破億　稀有卡喊價3.8億

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

鸚鵡咬貓遭正妹媽訓斥 聰明頂撞回嗆「閉嘴！」

轎車鬼切2車道！她怒檢舉　警因影像「有時差」不開罰

愛黛兒睽違5年開唱！　暗中觀察粉絲XD 大合唱《Someone Like You》感動她

美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

快訊／燒到天亮！林青霞「42億豪宅」竄火超過6小時　現場濃煙籠罩

西方國家要在戰場打敗俄羅斯　普丁：那就試試看吧

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

俄羅斯當局稱「不喜歡強生」　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

俄國議長開嗆「阿拉斯加」是俄國領土　扣押資產就從美國收回

澤倫斯基回應強生請辭：烏克蘭的「真朋友」　相信英國政策不變

快訊／美股開盤「道瓊大漲200點」　晶片股漲幅最明顯

「遊戲王卡」銷量破紀錄！高橋和希年收破億　稀有卡喊價3.8億

滑社交媒體也入榜！「6件事情」讓人焦慮爆棚，什麼事都做不好

小戴、小天擊敗地主單打希望　大馬天才少女：打完首局險暈倒

人夫外遇誘小三：通姦已除罪不用怕啦　正宮反擊只有她挨罰

戴資穎今下午4點碰辛度　拼對戰7連勝、大馬大師賽4強門票

工寮突倒塌！2男喝酒到一半「角鐵刺穿胸」　1死1重傷

林青霞曾曬42億超級豪宅內部！「843坪花園像生態保護區」仙鶴飛來

台股報復性反彈！　百億操盤手點名「買這幾檔」

控制狂男友掀長裙：沒安全褲！秒翻臉　她怒喊該放生

台股將反彈！　法人曝「上看17000大關」時間點

因傷所苦！納達爾宣布退出溫網四強賽　由澳洲壞小子晉級

可愛爆表！臘腸讓柯基玩過山洞 網友笑翻：終於有腿比牠短的了

國際熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女...又睡女下屬

「遊戲王卡」銷量破紀錄　稀有卡喊價3.8億

即／美股開盤道瓊大漲200點　晶片股漲幅最明顯

俄國議長：阿拉斯加是俄國領土　扣押資產就收回

馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」

俄羅斯當局稱不喜強生　盼較專業人士掌英國政權

英相強生下台在即　下任首相選拔流程將正式啟動

美女機師「被蚊咬」慘死　離奇原因曝

西方想在戰場打敗俄　普丁：那就試試

澤倫斯基回應強生請辭：烏克蘭的真朋友

即／英首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位

更多熱門

相關新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

影星星林青霞位於香港飛鵝山安達臣道11億、折合台幣42億的超級豪宅，今天（8日）凌晨約零時32分失火，火勢猛烈延燒到早上6點還沒撲滅，附近一帶濃煙密布、臭味漫天，當局呼籲民眾趕緊把門窗關閉。

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地濺血

馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地濺血

超商隨機性侵落網畫面曝　2警衝出壓地上銬

超商隨機性侵落網畫面曝　2警衝出壓地上銬

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

桃園首例6歲童混打BNT　家長怨：一句道歉都沒

關鍵字：

林青霞火災影音

讀者迴響

熱門新聞

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

林青霞「42億超級堡壘」豪宅凌晨大火！　20多人緊急逃生

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

快訊／王力宏傳贏官司　李靚蕾親揭真相！

日本出現神秘動物　專家曝真實身分驚喊：不要碰

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

女嗆聲「你敢開嗎？」　秒被子彈穿胸險死

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

7大「癌症性格」曝光！研究驚揭：太勤勞小心了

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

抽血要脫衣？醫院正妹只穿一件Bra

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面