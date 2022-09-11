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苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

▲▼柯文哲今天苗栗輔選行程巧遇２名藍營縣長參選人，強調與人為善，並沒有要馬上支持誰？（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲柯文哲今天苗栗輔選行程巧遇2名藍營縣長參選人，強調與人為善，並沒有要馬上支持誰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台北市長柯文哲今天的行程在苗栗，幫年底參選的黨員拉抬聲勢，因民眾黨今年在苗栗沒有推人參選縣長，鍾東錦和謝福弘分別安排「巧遇」的橋段，希望能爭取民眾黨的支持，外界懷疑民眾黨只支持藍軍，柯市長表示，有來拜託的就與人為善，沒有要馬上支持誰，對於沒來的參選人，並不會用熱臉去貼人屁股。

柯文哲11日上午7點半在黨部主委馮啟彥陪同下，先到頭份傳統市場拜票，主要是幫黨籍縣議員林志學拉抬聲勢，柯P所到之處受攤商熱烈歡迎，很多賣菜的媽媽都爭相和她一起拍照，有攤販甚至高喊柯P加油，台灣未來就靠你，隨後前往候選人林志學服務處幫他揭牌。

第二站前往竹南龍鳳宮參拜，並幫縣議員參選人謝端容拉抬聲勢，鍾東錦以幫女兒買的新書要請柯文哲簽名為由，在龍鳳宮等了15分鐘，安排了和柯市長見面的橋段。媒體提問縣長選舉是否只支持藍軍?柯市長說，民眾黨現在是小黨，今年在苗栗並沒有推人參選縣長，只要有來拜託，就與人為善、先交往看看，並沒有要馬上支持誰?有些參選人沒來，總不能拿熱臉去貼人家冷屁股！

中午柯市長來到縣議員參選人陳喬安服務處，與民眾在吃米粉、點心時，國民黨縣長參人選謝福弘剛好來拜會，謝福弘說，他是要當面向柯文哲請益城市治理及堅守財政紀律、降低負債的經驗。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，柯市長要來苗栗一趟不容易，2個禮拜前就公開行程並發通知各參選人，今天巧遇的2名縣長參選人恰好都是藍軍，並不是特別安排的，應該是每一位參與選舉的人評估後，對自己選情最有利的行程安排。

▲▼柯文哲今天苗栗輔選行程巧遇２名藍營縣長參選人，強調與人為善，並沒有要馬上支持誰？（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼柯文哲今天苗栗輔選行程巧遇2名藍營縣長參選人，強調與人為善，並沒有要馬上支持誰？（圖／記者蔡文淵翻攝）

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