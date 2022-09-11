獨／就是「這間」加盟主自毀砸店　廖老大看完13秒影片笑了

記者許權毅／台中報導

廖老大近日手搖飲事業鬧得沸沸揚揚，近日又傳出13秒影片，疑似某加盟店遭到黑衣人持棒砸店。廖老大官方回應，就是先前遭廖老大點名品質差的「觀音新生店」，因雙方不再合作後，加盟主自砸店鋪，廖老大本人在2天前就知道此事，看了影片只是無奈笑了笑，目前暫時不會提告。

近日網路流傳一段影片，一名黑衣人拿著球棒砸毀廖老大某店櫃檯的「廖老大」三字，還拿出飲料杯，對上頭廖老大LOGO眼睛塗黑，旁邊寫著「我10句話9句都在騙人」，接著鏡頭拉遠，一名男子一腳猛力踩在廖老大的LOGO臉上。

▲廖老大官方表示，砸店的就是觀音新生店加盟主，自己砸毀不再營業的店面 。（圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版）

對此，廖老大官方回應，該店家並非遭不明人士砸店，直指是桃園觀音新生店加盟主，因先前被廖老大點名「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」，加盟主在通訊軟體上批評總部反擊，最終廖老大先行終止授權，對方也在臉書上證實結束營業，從7月17日開幕至9月初，短短不到2個月就關閉。

廖老大官方表示，廖老大本人在9日就已經看過這段影片，也知道就是觀音新生店，但並沒有多說什麼，僅是無奈地笑了笑，並說明目前雙方不會再有交集，至於會不會對對方提告？官方則說目前暫時不會提告。

▲廖老大看過影片後，僅是無奈地笑了笑。（合成圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版、記者許權毅拍攝）



▲官方表示，目前暫時不會提告，雙方也無交集。（圖／記者許權毅拍攝）