　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／就是「這間」加盟主自毀砸店　廖老大看完13秒影片笑了

 記者許權毅／台中報導

廖老大近日手搖飲事業鬧得沸沸揚揚，近日又傳出13秒影片，疑似某加盟店遭到黑衣人持棒砸店。廖老大官方回應，就是先前遭廖老大點名品質差的「觀音新生店」，因雙方不再合作後，加盟主自砸店鋪，廖老大本人在2天前就知道此事，看了影片只是無奈笑了笑，目前暫時不會提告。

近日網路流傳一段影片，一名黑衣人拿著球棒砸毀廖老大某店櫃檯的「廖老大」三字，還拿出飲料杯，對上頭廖老大LOGO眼睛塗黑，旁邊寫著「我10句話9句都在騙人」，接著鏡頭拉遠，一名男子一腳猛力踩在廖老大的LOGO臉上。

▲廖老大官方表示，砸店的就是觀音新生店加盟主，自己砸毀不再營業的店面 。（圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版）

對此，廖老大官方回應，該店家並非遭不明人士砸店，直指是桃園觀音新生店加盟主，因先前被廖老大點名「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」，加盟主在通訊軟體上批評總部反擊，最終廖老大先行終止授權，對方也在臉書上證實結束營業，從7月17日開幕至9月初，短短不到2個月就關閉。

廖老大官方表示，廖老大本人在9日就已經看過這段影片，也知道就是觀音新生店，但並沒有多說什麼，僅是無奈地笑了笑，並說明目前雙方不會再有交集，至於會不會對對方提告？官方則說目前暫時不會提告。

▲▼廖老大加盟主自砸店。（合成圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版、記者許權毅攝）

▲廖老大看過影片後，僅是無奈地笑了笑。（合成圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版、記者許權毅拍攝）

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲官方表示，目前暫時不會提告，雙方也無交集。（圖／記者許權毅拍攝）

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
養老院極樂「不需要道歉」！　5藝人發聲力挺
快訊／台9線嚴重事故！單車被休旅車撞噴解體　騎士心跳停止
LIVE／中颱梅花強度增、警戒區擴大　氣象局最新說明
快訊／高雄百貨停電！　瞬間電壓降低惹禍
快訊／國3北上「5車連環撞」　佔3車道紫爆回堵7km
又下殺！好市多美心月餅「1盒899元」　狂打4折苦主哭慘
快訊／7縣市病例破千　全台各縣市確診分布曝
獨／就是這間店被砸！　廖老大看13秒影片笑了
快訊／今增29死！　本土+31854

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4樓高榕樹如遭雷劈「剖半倒塌」　2衰男廟前賞月慘被砸傷送醫

醉男中秋夜酒駕撞斷電桿　失控再衝對向車…酒測值標2倍慘了

快訊／台9線嚴重事故！腳踏車被休旅車撞噴解體　騎士心跳停止

救援現場曝！男山友墜谷頭顱破裂亡　警消撿回頭蓋骨送他返家

不爽被cue難喝加盟主自砸店　同業看廖老大點名少了「2關鍵」

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制　兒狂喊：不要噴爸爸

快訊／國3北上竹山段「5車連環撞」　佔用3車道紫爆回堵7km

獨／就是「這間」加盟主自毀砸店　廖老大看完13秒影片笑了

快訊／高雄驚傳弟砍哥！持檳榔刀與警對峙　傷者還無法送醫

賓士美魔女開車左右晃…臉潮紅跑給警察追　一下車全身酒氣慘了

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

4樓高榕樹如遭雷劈「剖半倒塌」　2衰男廟前賞月慘被砸傷送醫

醉男中秋夜酒駕撞斷電桿　失控再衝對向車…酒測值標2倍慘了

快訊／台9線嚴重事故！腳踏車被休旅車撞噴解體　騎士心跳停止

救援現場曝！男山友墜谷頭顱破裂亡　警消撿回頭蓋骨送他返家

不爽被cue難喝加盟主自砸店　同業看廖老大點名少了「2關鍵」

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制　兒狂喊：不要噴爸爸

快訊／國3北上竹山段「5車連環撞」　佔用3車道紫爆回堵7km

獨／就是「這間」加盟主自毀砸店　廖老大看完13秒影片笑了

快訊／高雄驚傳弟砍哥！持檳榔刀與警對峙　傷者還無法送醫

賓士美魔女開車左右晃…臉潮紅跑給警察追　一下車全身酒氣慘了

基隆+686！專責病房空床率46.3%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

4樓高榕樹如遭雷劈「剖半倒塌」　2衰男廟前賞月慘被砸傷送醫

澳洲紐西蘭正式宣布　英國查爾斯國王為新元首

鍾東錦向柯文哲請益發展智慧城市　盼安居環境多層防護

疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

醉男中秋夜酒駕撞斷電桿　失控再衝對向車…酒測值標2倍慘了

快訊／台9線嚴重事故！腳踏車被休旅車撞噴解體　騎士心跳停止

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　她要綠營公布「施壓」名單：總統授意？

黛妃的時尚品味至今無人能敵！一窺她深受世人愛戴的超強帶貨力

快訊／台南中西區民宅火災　大火燒1樓幸無人員傷亡

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

即／國3中寮隧道4車連撞　疑黑白賓士「尬掐」釀禍

小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

摸彩幫填單連中8獎　里長被疑黑箱不領了

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

淫房東「闖紅燈」　硬上小24歲女房客

大老闆迷戀酒店妹　送出千萬再也要不回

「連勝文」毒品通緝在高雄被抓了！裝頭痛還謊報過世者資料

快訊／男山友墜谷　搜救隊垂降發現「疑似腦漿」

快訊／台南運河驚見女浮屍！　身分待查

更多熱門

相關新聞

廖老大飲料店「黃色藍寶堅尼」違停！網認出車主：小錢

廖老大飲料店「黃色藍寶堅尼」違停！網認出車主：小錢

廖老大跨行飲料店後風波不斷，日前因為健身運動與館長（陳之漢）槓上，又被挖出說過懷孕員工復職後可改調去當警衛或清潔工，引發各界抨擊，然而，有網友昨（10）日PO出照片，發現疑似是廖老大的黃色千萬跑車，違停在自家飲料店門口的紅線，再度引起網友關注，「億來億去的有差這幾毛錢嗎」。

梅花發威！6縣市豪大雨特報　豪雨彈狂轟2地防坍方

梅花發威！6縣市豪大雨特報　豪雨彈狂轟2地防坍方

廖老大面試女員工問1事　律師：最高罰150萬

廖老大面試女員工問1事　律師：最高罰150萬

即／金門4樓加蓋鐵皮屋火警　火舌濃煙狂竄

即／金門4樓加蓋鐵皮屋火警　火舌濃煙狂竄

即／忠孝東路休旅車碰撞機車！女騎士一度受困車底

即／忠孝東路休旅車碰撞機車！女騎士一度受困車底

關鍵字：

廖老大桃園觀音新生店飲料店砸店自毀影音

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面