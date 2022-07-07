陳吉仲批馬英九執政「食安出問題才大輸」！　小英上任檢測加了N倍

▲陳吉仲批馬英九執政食安出了很多問題。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣白帶魚、竹筴魚跟芒果陸續被大陸、港澳檢出有新冠病毒，外界困惑為何台灣檢驗都沒問題，是否檢驗太鬆了？農委會主委陳吉仲反問是台灣食安做得好還是中國？且馬英九執政時食安出了很多問題，才會大輸。

陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊問，有質疑聲，台灣檢驗都合格，只有中國檢測不合格，是檢驗太鬆？台灣不對？陳吉仲表示，國內食品、農產品安全，在前總統馬英九最後執政時，2016年大輸的原因是食品安全出了問題，還有餿水油、地溝油等各式各樣，但2016年後總統蔡英文上任後祭出「食安五環」政策，如以前學校午餐用的食材不一定在地，現在有9成在地，「以前國民黨執政3600多所學校營養午餐，只檢測200多間，我們現在不只加倍還加了N倍」。

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陳吉仲表示，以石斑魚來說，衛福部過去5年檢驗上市銷售的部分，每年100%合格，所有水產品過去10年也檢測了1.8萬多件。

陳吉仲反問主持人，覺得台灣食品安全做得比較好還是中國？更何況中國這樣的決定，不符合遊戲規則跟國際規範，最後卻發現國內網路跟少數特定媒體，一直在打台灣農漁產品，石斑魚、鳳梨都是，若為正面批評，都虛心接受。

陳吉仲指出，若要確保台灣石斑魚都沒問題，全台2000戶養殖戶，就每一戶都去驗，用最基本的100%查驗，這樣應該算做到滴水不漏了，接著上市到內、外銷都安全。