農產品遭陸禁「每次都要國人吞」！　陳吉仲：批評當成解決問題助力

▲陳吉仲認為，外界的批評都是助力。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣石斑魚6月遭大陸禁止進口後，農委會積極將市場轉移到內銷跟其他國家市場，其中內銷部分遭不少民眾質疑，為何每次碰到這類的問題，就要全民自己吃？農委會主委陳吉仲今（7日）表示，這些批評都會當成助力。

陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊問，在野黨罵碰到問題都要靠自己人吃。陳吉仲表示，尊重，對這樣的批評「當成解決問題的助力」，事情發生接到不少連鎖業者，包含摩斯、樂雅樂和義美等電話要幫忙，以內銷目標3600公噸為例，「當然不夠賣」，量和需求通路都有了，就要一個個去對接。

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至於每次遇到問題都要叫國人來吃，陳吉仲認為「不是」，台灣一年吃了10幾萬公噸進口水產品，如鮭魚、大比目魚和魷魚等，若鮭魚少吃個2、3成，改吃養顏美容、蛋白質豐富又國產的石斑魚，對消費者不是更好？糧食自給率也是提高，同時外銷持續走個1、2千公噸外，加上國內行銷，價格往上，難題就克服了。

陳吉仲提到，高度依賴單一市場時，市場是要逐漸移轉，這幾次事件「危機就是轉機」，當中國用片面決定政策時，只是讓「移轉速度更加速」，且外界少數特定媒體一直攻擊石斑魚，但有更多正面業者，如科技業者第一時間直接下單500公噸，全聯和萊爾富也都跳進來要幫忙。

另外，台灣白帶魚、竹筴魚跟芒果陸續被檢出有新冠病毒，陳吉仲認為，以台灣進口日本草莓為例，檢測農藥殘留，最多就是這一批退貨或銷毀，「不是說全部草莓不能進來台灣，國際遊戲規則不是這樣」。