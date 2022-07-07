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她曝林智堅碩論民調來自綠營御用公司　前總經理2014被蔡英文挖角

▲林智堅5日中午說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲林智堅5日中午說明碩論涉抄襲爭議。（資料照／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅反駁台大國發所碩士論文抄襲同學余政煌，並稱自己設計問卷。但國民黨北市議員徐巧芯指出，林智堅的民調來自「精湛民意調查顧問股份有限公司」，該公司前總經理鄭俊昇曾擔任民進黨研究員、民進黨民調中心主任。徐巧芯酸，上面這層綠油油關係，要該公司出來說明到底林智堅「原創」的比例有哪些大概很難，畢竟都是「一家人」。

徐巧芯7日在臉書開門見山質疑「小智（指林智堅）抄人的『原創』民調，其實來自綠營御用民調公司？」徐巧芯說，林智堅稱他論文中使用的六份選舉民調，是個人「原創」，並提供給余政煌使用，但這說法很奇怪，身為有委託過民調公司經驗的政治人物，跟一般正常的委託方式不太一樣。

徐巧芯指出，通常的流程是付費委託民調公司，過程會跟他們討論、溝通想要做的議題，由民調公司來設計問卷後過目定稿，然後由該公司執行，所以她是第一次聽到委託人「原創」民調的說法。

徐巧芯質疑林智堅，什麼是原創？是問卷是由你設計？由你執行？由你製表？如果只是以委託方的身分出一張嘴跟民調公司討論，並不算「原創」吧，只是擁有該份民調資料而已，「原創」的說法未免太吹牛，不老實。

接著，徐巧芯指出，林智堅委託的民調公司是「精湛民意調查顧問股份有限公司」，曾承辦勞動部2016年委託的一例一休調查，該結果顯示85.8％民眾支持「一例一休」，讓她覺得是一個非常奇葩的民調，根本是出來幫政府洗地的文宣。

徐巧芯又指，了解該公司的負責人、經理人背景，其中有一位「鄭俊昇」最特別。在2014年，蔡英文接任民進黨主席後，請來精湛民調公司總經理鄭俊昇擔任民進黨民調中心主任。

「新聞報導曾提及，鄭俊昇從1996年就曾在民進黨擔任研究員，後來轉往業界。雖然他曾對媒體表示2014年就離開公司，但從公開的網路資料搜尋看到的卻是2018年7月才變更了負責人。該公司在馬英九執政時期，也經常配合綠營帶風向打馬。2019年，他更擔任了蔡英文、賴清德兩人民調初選時蔡英文的代表，後來也搖身一變成為『台灣地理資訊中心』（政府捐助）的董事長。這一路走來的過程，真的只能說是『升官發財請往民進黨』。」

徐巧芯認為，照理來說，林智堅碩論事件發生，林又聲稱民調不只是委託而是自己「原創」，民調公司應該要出來說明清楚，林智堅到底對那份民調付出了除了委託費用以外哪些努力，否則這種說法也是吃民調公司的豆腐。

徐巧芯酸，不過，因為上面這層綠油油關係，要該公司出來說明到底林智堅「原創」的比例有哪些大概很難，畢竟都是「一家人」，但我認為林智堅的說法非常不符合常理。「不知道林智堅之前說有一份『內部民調』說民眾覺得他沒有烙跑，是誰做的？該不會又是小智『原創』？」

針對自己的台大國發所在職碩士論文被指控抄襲同研究所的余政煌，林智堅5日中午召開記者會，澄清自己雖跟余讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同；自己是研究2014年新竹市長選舉三腳督現象、成因跟特質等，並以自己設計的問卷、第一手的民調資料作為分析依據，而余政煌的論文主題是探討林智堅個人勝選因素。

林智堅表示他比余政煌更早接受當時的指導教授、現任國安局長陳明通指導，陳不僅拿他的資料給予參考，也以口試委員身分給余建議；而余政煌在論文中，也感謝陳協調林提供競選總部內部參考所用的民調，讓他來做分析，當時的引薦人則是陳明通的楊姓助理。 林智堅強調，他才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。
 

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