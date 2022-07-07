林智堅陷論文門蔡英文首發聲　寫下92字喊：辛苦了

▲左起總統蔡英文、新竹市長林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨籍的新竹市長林智堅獲提名將參選2024桃園市長，近日卻被爆出論文涉嫌抄襲，為表清白已委任律師提告，但爭議仍持續延燒，曾被論文門纏身的主席蔡英文7日則透過臉書留言加油打氣，寫下92字直言「智堅辛苦了」。

國民黨台北市議員王鴻薇日前指控林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，甚至連錯字都一樣。其中，針對堅中華大學科管所的論文，林智堅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，收到檢舉將成立審議委員會，進行審議調查。

另外，台大國發所的部分，林智堅回應，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。國安局長陳明通也出面替林智堅澄清，是余正煌借用林的民調資料，但仍難平質疑。

蔡英文7日則在林智堅臉書留言，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來」。

事實上，政壇「論文門」不只一起，蔡英文的學術爭議也曾鬧得沸沸揚揚，最後親自搬出博士論文自證，並供民眾在國家圖書館內閱覽，但仍有造假訊息在網路上瘋傳。對此，LSE發表聲明指出，蔡英文確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。

為了自清，蔡英文也提告，被告的除了當時爆料的學者賀德芬、林環牆，還有緊咬論文門的媒體人彭文正。2021年3月31日，台北地檢署正式依加重誹謗罪起訴彭文正，其他二人不起訴，而彭文正滯留美國未歸，因而遭到通緝。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門，身兼民進黨主席的總統蔡英文首發聲。（圖／翻攝林智堅臉書）