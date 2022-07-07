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台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南有一群善心人士，在去年芒果盛產時，用愛陪伴南北家扶中心，共度了一個最暖的盛夏，為延續這份溫暖，這群善心人士與大坑休閒農場公益芒果，今年不但延續這份美麗約定，邀約更多好友來力挺邀請教養院折翼天使及醫護白衣天使把盛夏的果實帶回家，兌現這份珍惜與感謝。
善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在地果農銷售辛苦整年的心血。

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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發動此次送暖給菩提林教養院、心德慈化教養院的周俊豪，本身是新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農在盛產期遇到疫情難銷售的困境，所以邀約好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰醫師、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工業技術研究院郭秦輔博士等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給菩提林教養院、心德慈化教養院的折翼天使們享用，盼拋磚引玉幫助在地果農並傳遞暖暖愛心。

新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬的可愛蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，在這片已傳承四代的土地上，蔡家人用心種出肥美碩大的果實；在蔡澄文的身上看到農村代代相傳的盼望，而他所栽植出來的芒果，則讓人嘗到他對土地戀戀不捨的愛。

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

果農蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺最辛苦的第一線醫護人員，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆芒果發揮最美好的價值。」

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，也讓公益團體倍感壓力。大坑休閒農場透過廣邀親朋好友:陽光彩盒國際有限公司、慶豐水電材料、mini日系精品、資生堂新化店、SUM金台南中古車商、家裕環境清潔有限公司、樂髮共同參與達到社會公益的目的，相信自己的一份溫暖用心，能讓社會更美好。回饋總計2000斤芒果支持陪伴教養院和醫護人員，期許深化品牌「公益在前 品牌在後」的核心價值，蔡澄文特別表示，品牌即使全力動員能做的還是有限，盼集結更大的外界力量，未來也不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉獲得社會大眾的共鳴與認同，一起讓社會共好。

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前新化大坑農場盛產的芒果，具備濃厚果香搭配juicy果肉，吃過的網友大讚品質是「芒果界的愛馬仕」，歡迎各界持續送暖。

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