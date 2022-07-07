台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

▲善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，也力挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
台南有一群善心人士，在去年芒果盛產時，用愛陪伴南北家扶中心，共度了一個最暖的盛夏，為延續這份溫暖，這群善心人士與大坑休閒農場公益芒果，今年不但延續這份美麗約定，邀約更多好友來力挺邀請教養院折翼天使及醫護白衣天使把盛夏的果實帶回家，兌現這份珍惜與感謝。
善心人士與大坑休閒農場7日特別捐贈100箱芒果給菩提林教養院、心德慈化教養院，希望讓折翼天使享用最當季的香甜芒果，另一方面也幫助在地果農銷售辛苦整年的心血。
發動此次送暖給菩提林教養院、心德慈化教養院的周俊豪，本身是新營太子國中學務主任，因周家以前務農，他深知果農在盛產期遇到疫情難銷售的困境，所以邀約好友王士豪、日安牙醫診所院長陳威辰醫師、創裕國際貿易有限公司王啟鴻、建億升學書局蘇俊銘、工業技術研究院郭秦輔博士等各行業好友，購買新化大坑休閒農場100箱金煌芒果，捐贈給菩提林教養院、心德慈化教養院的折翼天使們享用，盼拋磚引玉幫助在地果農並傳遞暖暖愛心。
新化大坑農場盛產的金煌芒果，是由高齡9旬的可愛蔡阿嬤和兒子蔡澄文親手栽種，在這片已傳承四代的土地上，蔡家人用心種出肥美碩大的果實；在蔡澄文的身上看到農村代代相傳的盼望，而他所栽植出來的芒果，則讓人嘗到他對土地戀戀不捨的愛。
果農蔡澄文表示，另有其他為善不欲人知的企業家也發起愛心訂購，幫助果農度過難關之餘，也用實際行動力挺最辛苦的第一線醫護人員，「這樣的愛心不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆芒果發揮最美好的價值。」
受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，也讓公益團體倍感壓力。大坑休閒農場透過廣邀親朋好友:陽光彩盒國際有限公司、慶豐水電材料、mini日系精品、資生堂新化店、SUM金台南中古車商、家裕環境清潔有限公司、樂髮共同參與達到社會公益的目的，相信自己的一份溫暖用心，能讓社會更美好。回饋總計2000斤芒果支持陪伴教養院和醫護人員，期許深化品牌「公益在前 品牌在後」的核心價值，蔡澄文特別表示，品牌即使全力動員能做的還是有限，盼集結更大的外界力量，未來也不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉獲得社會大眾的共鳴與認同，一起讓社會共好。
目前新化大坑農場盛產的芒果，具備濃厚果香搭配juicy果肉，吃過的網友大讚品質是「芒果界的愛馬仕」，歡迎各界持續送暖。
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