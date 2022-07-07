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社會 社會焦點 保障人權

工人借宿女友家想姊妹通吃　半夜摸褲縫掰「睡中間搞錯人」

記者黃翊婷／綜合報導

高姓工人2020年3、4月間搬進女友家同住，對方的妹妹小美（化名）也住在一起，由於床不夠大，通常是他睡在中間，姊妹倆分別睡在左右兩側，他卻在某一次酒後入睡時，伸出鹹豬手從短褲縫隙偷摸小美下體，因而挨告，一審被依乘機猥褻罪判處有期徒刑8個月；他不滿提出上訴，聲稱當時睡昏頭，分不清楚哪邊才是女友，不小心摸錯人，但並未獲得台中高分院認同，二審裁定仍維持原判決。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高男在小美熟睡時偷偷伸手猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，高男搬進女友與妹妹的租屋處，因為房間裡只有2張合併的單人床，空間不夠大，夜間就寢時都是他睡在中間，姊妹倆各自睡在左右兩側，2020年5月14日他酒後入睡，卻在凌晨3點時突然伸出鹹豬手偷襲熟睡的妹妹，先是從牛仔短褲的縫隙摸進去，再伸進內褲裡撫摸下體。

小美睡到一半被驚醒，一直忍到天亮離家之後，才趕緊傳訊息向男友求救，同時也請姊姊早一點到學校（姊妹倆就讀同所大學）。姊姊證稱，當天到學校之後，詢問發生什麼事了，妹妹說「他（高男）昨天弄我」，然後就哭了，妹妹當時的情緒很害怕；男友也證稱，收到訊息之後就立即趕去學校，「她說凌晨的時候高男有摸她，她在講的時候一直哭，有點害怕、發抖，我去摸她的時候，她有點抗拒。」

姊姊晚上回家之後氣得質問高男，他隨後就傳送道歉訊息給小美，坦言「對不起，對於昨天晚上的事情一定嚇到妳，我真的很後悔覺得自己很迷糊，對不起，不尊重妳，也傷害到妳，不知道怎麼彌補妳現在的心理狀態，我知道現在妳很怕看到我，所以如果妳要回家就跟姊姊講一下，我會離開，還是要常回家，如果妳還是不能接受，我今天就會搬走了」。

▲傷心,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲小美事後經精神科醫師評估，情緒呈現創傷後壓力症候群相關症狀。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

一審時，高男承認撫摸小美的時候，對方有抗拒，一直動來動去，還很用力拉棉被，他才罷手，結果被依乘機猥褻罪判處8個月有期徒刑。高男不滿提出上訴，改口聲稱當時並不知道小美已經醒來，以為摸的是女友，被拒絕之後便馬上停手，並懷疑自己是不是睡迷糊搞錯人，還用手機光線嘗試照明，直到女友轉告才知道真的摸錯人，所以行為當下他確實沒有侵害小美性自主權的意思，希望能改判無罪。

不過，台中高分院合議庭認為，如果真的是不小心摸錯，高男又如何能在女友尚不知曉事發細節的時候，主動傳訊息向小美道歉，可見他早就知道當時的行為已經屬於侵害程度不輕的非禮舉動，況且他在一審時也已自承犯行，犯罪事實明確，考量到他是為求輕判才認罪，難認有真誠悔意，至今也未獲得女方諒解，原審量刑並無失衡，最終裁定駁回上訴，且不宜宣告緩刑，全案仍可上訴。

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