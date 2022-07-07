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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部12日辦新書茶會　他看時間懂了：讓陳時中轉身的大秀

▲▼陳時中參加國建署活動堵訪+致詞 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長選戰人選至今未定，原檯面呼聲最高的衛福部長陳時中甚至傳出已「心灰意冷」，而7日被問到選舉話題時卻又語帶保留表示，「有機會再回答」。國民黨發言人林家興7日質疑，衛福部12日將辦新書茶會，據聞隔天民進黨中執會就要提名雙北人選，難道辦完風光畢業典禮，就要轉身成為台北市長參選人了嗎？

林家興表示，這波疫情，全台累計將近400萬人染疫，超過6000名民眾不幸因疫亡故，主管機關衛福部歷經口罩、、疫苗、快篩與給藥之亂，防疫成績掉到世界倒數，如今竟然有臉出書吹捧自己，說打了一場「美好戰疫」。

林家興批評，基層醫護非常辛苦，給予他們掌聲和肯定無可厚非，如果這場主角只有基層醫護，相信大家不會有任何批評。然而看看活動內容流程與時間，顯然已經淪為一場政治大秀，讓陳時中可以華麗轉身落跑去選舉的政治大秀。

林家興認為，12日新書發表會結束，隔天陳時中就可能轉身成為台北市長參選人。執政黨很會選舉、很會計算這種縝密佈局，可惜總把政治利益放在人民權益之前。當他們自我感覺良好聲稱打了一場「美好戰疫」的時候，飽受疫情、通膨與電價上漲夾擊之苦的基層民眾、所有確診者以及有家人不幸在疫情中犧牲的家庭，真是不知道該做何感想。

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