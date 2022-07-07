李秉穎喊社交距離沒必要　陳時中：蠻好用「咳嗽就看一下有無接觸」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今（7）早坦言，在指揮中心指揮官陳時中任內，確實有2政策是個人不太喜歡的，一是「社交距離」、二是「火車上不能吃東西。」而陳時中也在疫情記者會上被問到「社交距離APP是否有存在必要？」他則回應，「我覺得蠻好用的。」

李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時，直指「某些社交距離是不必要的」也並沒有看到學術認證社交距離是可以有效防疫。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞緩頰，「李醫師是比較開玩笑性質在說，不是真的認為社交距離完全沒有任何保持的需要性。」

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至於「社交距離APP是否有存在必要？」陳時中表示，目前有考慮在自主回報時，就把資料直接一併放上APP，但這部分還在最後商榷，會讓這個APP越來越方便。他強調，每樣措施都有不同想法，每個人都有不一樣的見解，總是希望能集思廣益，達到最小妨害、最大效果。

陳時中說，社交距離APP「我覺得蠻有用的」可以有參考經驗。他形容，有時只要咳嗽兩聲，就可以看看APP是否有接觸警示，若有就可做快篩，這樣的使用方式是有效且安心的。