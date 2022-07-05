趙立堅酸台灣「蹭會」　外交部怒：中國濫用職權霸凌破壞常規

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

聯合國海洋大會近日在葡萄牙首都里斯本舉行，中國大陸外交部發言人趙立堅日前批評友邦聲援台籍成員與會是「碰瓷」、「蹭會」。對此，外交部發言人歐江安今（5日）在例行記者會表示，中方蠻橫作法令人不齒，外交部表達強烈遺憾和譴責。

為抗議中方惡劣行徑，吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）決定取消出席大會並發表聲明譴責中國，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）則在大會首日（6月27日）演說力陳全球海洋合作應納入台灣參與，大會最後一日（7月1日）帛琉、馬紹爾群島及美國接連挺身發言，強調會員國有權決定其代表團組成，並有權邀請台灣成員參與。

趙立堅日前表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，根據一個中國原則，台灣無權單獨參與聯合國及其專門機構和僅限於國家主權國家參加的政府間國際組織活動，上述原則和共識不會因個別國家為台灣當局撐腰打氣而改變，「台灣當局蹭會失敗是必然的，這種自降人格、自取其辱的做法也已經遭到國際社會恥笑」。

對此，歐江安今天在例行記者會答覆媒體提問表示，聯合國海洋大會的會議討論海洋污染、海域保育、海洋資源永續利用等相關議題，台灣在這些議題上也有所貢獻，非常遺憾中國政府自大會召開以來，利用在聯合國權證書審查委員會的職權，粗暴地干預友邦吐瓦魯、帛琉代表團的組成，甚至阻止吐瓦魯、帛琉等友邦聘任我國籍專業人士參加代表團的決定，中方蠻橫作法令人不齒，外交部表達強烈遺憾和譴責。

外交部強調，聯合國各會員國代表團的組成是會員國的主權行為，聯合國全權證書委員會對於各國代表團的組成並無置喙餘地。聯合國會議各國在其代表團中納入其他國籍人士也是慣有的實踐。我國與太平洋友邦長期關注海洋議題的發展，並在海洋環保科技、漁業資源永續利用及氣候變遷等領域緊密合作，因此友邦代表團納入我國籍團員，有利雙方在全球海洋事務重要議題進行合作。

歐江安表示，非常遺憾中華人民共和國一再不當援引聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，並將2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，並全面排拒我國人進入聯合國場域參加會議及活動。對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民國際參與，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實，也不應強迫其他國家及國際組織接受其虛構的「一個中國原則」。

歐江安稱，外交部對於友邦及理念相近國家在此次海洋大會公開揭露中國濫用職權霸凌聯合國會員國及破壞聯合國常規等醜陋行徑，以捍衛多邊體系的良善治理，表達高度敬佩之意；而對於友邦協助台灣掌握國際重要議題、與國際接軌的義舉，外交部再次表達誠摯謝意。

外交部籲促國際社會正視中國藐視多邊體系既有規則，為遂行其政治目的霸凌其他會員國、破壞以規則為基礎的國際秩序的惡劣行徑，共同予以譴責。中國不斷利用在聯合國相關機構職權，無理阻撓台灣參與以及貢獻世界的機會，只會更堅定我國參與國際社會的決心。台灣會繼續強化與友邦及理念相近夥伴合作，持續對全球議題做出積極貢獻。