斯里蘭卡破產　外交部：中國債務陷阱危害區域國家

▲斯里蘭卡經濟危機引發民怨。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

斯里蘭卡昨（6日）宣布破產訊息，引發全球震驚，根據經濟部新南向政策官網資料，台灣近年對斯里蘭卡貿易總值約4億美元左右，今年前5月為1.8億美元，斯里蘭卡是台灣第58大貿易夥伴、第44大出口市場，第80大進口來源。外交部發言人歐江安今（7日）說明，目前斯里蘭卡60多名僑民均安，駐處密切與其保持聯繫，並批評中國的債務陷阱導致區域國家在經濟發展、社會穩定造成危害。

歐江安今天在外交部記者會答覆媒體提問表示，斯里蘭卡自2012年開始透過一帶一路計畫，向中國政府大幅舉債，投入許多不具有經濟效益的大型基礎建設，導致該國外債負擔非常沈重，加上爆發Covid-19疫情，海外勞工匯款和觀光收入因此銳減，雪上加霜的是，俄烏戰爭進一步引發糧食短缺、原物料上漲、能源價格飆漲，造成斯里蘭卡不僅面臨外匯嚴重短缺，也有外債違約非常嚴重的狀況，無力購買食品、柴油、天然氣等民生必需品。

歐江安說，斯里蘭卡遭遇自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，民怨沸騰，前總理並在今年5月宣布內閣總辭，現任總理正積極向國際貨幣基金會、印度等國家求援，但是斯里蘭卡的經濟困境仍然非常嚴峻，並在本月份宣布破產，再次凸顯中國的債務陷阱，對於區域國家無論是經濟發展、社會穩定所造成的危害。

歐江安表示，目前斯里蘭卡境內的治安是崩潰的，該國政府部署軍警配槍來維持治安，近期該國暴力事件頻傳，首都也進入緊急狀況，根據清邁經貿辦事處掌握，目前斯里蘭卡約有60多名僑民，都是平安的，駐處會與僑民保持密切聯繫，並提供必要協助。

至於媒體關注的旅遊警示部分，歐江安說，今年4月外交部就已將斯里蘭卡警示提高到最高紅色警戒，建議民眾暫時不要前往斯里蘭卡。