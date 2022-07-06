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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅訪泰共推中寮泰鐵路早日貫通　一帶一路對接「東部經濟走廊」

▲王毅,巴育,敦。（圖／路透）

▲大陸國務委員兼外長王毅與泰國總理巴育（Prayuth Chan-Ocha）會面。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅出訪東南亞，首站來到泰國，昨（5）日先後與泰國總理巴育（Prayuth Chan-Ocha）及副總理兼外長敦（Don Pramudwinai）會面。會談時，王毅表示，今（2022）年是中泰全面戰略合作夥伴關係建立十週年，雙方進行了深入戰略溝通，達成四方面重要共識。

▲王毅,巴育,敦。（圖／路透）

▲王毅與泰國外長敦（Don Pramudwinai）會談後達成四項共識。（圖／路透）

王毅指出，雙方一致同意以「建設中泰命運共同體」為兩國關係未來發展目標和願景，為「中泰一家親」賦予新的時代內涵。

王毅強調，雙方將共同實現中老（寮國）泰鐵路早日全面貫通，「雙方一致同意使鐵路向南直達泰國東部經濟走廊，向北經老撾（寮國）進入雲南，對接陸海新通道，直通歐洲。以通道促物流，以物流促經貿，以經貿促產業，開通更多冷鏈班列、旅遊專線和榴蓮快線，推動沿線開展全方位合作，為三國人民帶來更多實實在在的利益。」

此外，中泰兩國還將共同維護網路安全，以甫簽署的網路安全合作備忘錄為基礎，促進兩國數位經濟健康穩定發展。王毅表示，「雙方將堅決打擊一切形式的電信詐騙，維護兩國人民財產安全。」

王毅提到，中方將堅定支持泰國辦好2022年APEC會議，支持泰方發揮東道主重要作用，引領會議聚焦亞太，聚焦發展，聚焦亞太自貿區建設，按照布特拉加亞願景確定的2040年目標，重整行裝再出發，為APEC發展注入新的強勁動力。

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