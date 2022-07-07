　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只育兒津貼增至5千元　「0至6國家一起養」升級3大規劃看這

記者蘇晏男／台北報導

行政院7日拍板，2022年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步升級，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」。行政院發言人羅秉成指出，8月起每月育兒津貼從3500元，提高到每月5000元，「自己帶或阿公阿嬤帶都有得領」；另就讀公共化獲准公共化幼兒學費也降至3000元以下。

▲教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

▲教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供，下同）

教育部則進一步表示，為落實總統蔡英文「0-6國家一起養」政見，行政院自2021年8月起推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等三大策略，為讓年輕家庭安心養兒育女，2022年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步升級，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標，減輕家庭育兒負擔。

在「增名額」部分，教育部規劃「擴大平價教保服務量」，此共分為0至2歲(未滿)及2至6歲(未滿)區間。第一、0至2歲(未滿)：至今年6月累計增設公共化托育342處，可提供約1.1萬個名額；有簽定準公共契約的居家式托育(保母)及私立托嬰中心提供約8萬多個名額；整體0-2歲(未滿)平價名額約9.1萬名，家外送托率已成長至17.3%，較2016年提高約7%

第二、2至6歲(未滿)：1.公共化幼兒園提前於今年達成增設3000班的目標：教育部除了與地方政府共同合作，持續增加公立及非營利幼兒園外，行政院為了鼓勵政府機關(構)營造友善職場環境，也請教育部協助各機關(構)設置員工子女的教保服務設施，去年已經有8個部會設置31班，預計今年開辦後將達到330班，讓員工可以就近托育子女，衡平工作職場及家庭照顧需求。至今年教育部與地方政府合作增設的公共化幼兒園累計2728班，加計政府機關(構)設置的員工子女教保服務設施，增設3058班，整體公共化供應量可達25.7萬個名額

2.準公共幼兒園今年8月共有1855園，提供超過21萬個平價就學名額。3.整體平價幼兒園(公立、非營利及準公共幼兒園)合計可提供約47萬個2-6歲(未滿)就學名額。4.透由各項政策的協助，今年整體幼兒入園率再提高，2歲達36%，較2016年提高21%、3歲至6歲(未滿)達87.5%，較2016年提高12.6%，顯見政策有助於提升家長讓幼兒入園的意願，有助於維護幼兒的權益。

在「減負擔」方面，教育部規劃｢就學費用再降低」。針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用：0至2歲(未滿)：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助再加1500元，第2胎、第3胎以上、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加 2至6歲(未滿)：就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲(未滿)幼兒，今年8月起，就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學「免費」。

至於「加津貼｣，教育部規劃「育兒津貼再加發」。教育部說，今年8月起，家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心或私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。另外，一般私立幼兒園的5-6歲(未滿)小朋友，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。

教育部指出，他們及衛福部已主動提供政府對學齡前幼兒協助措施的資訊，並寄送至每一位幼兒家中，0至2歲(未滿)部分可至社家署網站查詢，2至6歲(未滿)部分可至全國教保資訊網查詢，幫助家長了解幼兒相關的補助及權益。

▲▼教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

▲▼教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

▲▼教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

▲▼教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

▲▼教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供）

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象
快訊／逆轉！女老師當街遭大外割上銬　警員遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

台股近期疲軟　行政院：國安基金密切注意股市變化

FBI示警中國犯台「最恐怖商業破壞」　外交部：全球關切侵略作為

梵中主教任命協議續約？　外交部：與教廷合作確保我國利益

陳時中傳下周獲徵召！內閣有異動？羅秉成妙答：我沒講會不會異動

獨／搶先中央！柯文哲建「北市公投電子系統」　「免紙本」簡化提案連署

黨內對決朱立倫角逐2024總統大位？侯友宜：超過20年交情外界不要做文章

周玉蔻再爆陳時中參選台北市長　民進黨團：時間到就會去適當位置

邊境再放寬！入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

台股近期疲軟　行政院：國安基金密切注意股市變化

FBI示警中國犯台「最恐怖商業破壞」　外交部：全球關切侵略作為

梵中主教任命協議續約？　外交部：與教廷合作確保我國利益

陳時中傳下周獲徵召！內閣有異動？羅秉成妙答：我沒講會不會異動

獨／搶先中央！柯文哲建「北市公投電子系統」　「免紙本」簡化提案連署

黨內對決朱立倫角逐2024總統大位？侯友宜：超過20年交情外界不要做文章

周玉蔻再爆陳時中參選台北市長　民進黨團：時間到就會去適當位置

邊境再放寬！入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

《獵人》連載剩一話…冨樫再PO草稿八顆圈　飛影出現網驚：變神作？

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

vivo印度涉洗錢被調查　陸：挫傷中國企業投資經營信心與意願

政治熱門新聞

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

陳時中最快下週被徵召選北市　傳衛福部長是他接任

爸媽好消息！蘇貞昌宣布：8月起育兒津貼提高到每月5000元

遭謝龍介踢爆收賄1千萬　黃偉哲回應了

快訊／謝龍介明召開重大記者會　「手握黃偉哲貪污證據」

快訊／周玉蔻：民進黨雙北將推「陳時中+潘孟安」！

柯志恩酸高雄停電！黃捷揭台電數據打臉

LIVE／謝龍介重大公佈　握有黃偉哲貪污證據

為何跟蔡英文作對？林佳龍「勇敢做自己」回應了

通膨率3.59%近14年來新高　蘇貞昌：政府補助大增加減少衝擊

沈富雄揭穿林智堅碩論門　「你敢選市長，我起雞皮疙瘩」

民眾黨「新竹、基隆市長」參選人曝光！　最快下週宣布

林智堅論文門　學者：大學愛收大官

入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

更多熱門

相關新聞

學生單日+1747、確診總數逾36.7萬例

學生單日+1747、確診總數逾36.7萬例

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，根據教育部今（6日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增1747例確診，除2例境外生，其餘1745例為本土學生，低於昨天單日新增2126例，而學生累計確診總數超過36.7萬例，其中光是國小學生就超過13.8萬例確診。

林智堅遭控抄襲是否下架「國圖回應了」

林智堅遭控抄襲是否下架「國圖回應了」

教部將函請台大查處林智堅抄襲案

教部將函請台大查處林智堅抄襲案

台大：即起碩博生「原創性比對」後才可離校

台大：即起碩博生「原創性比對」後才可離校

藍議員檢舉林智堅論文抄襲「雷同度88%」　要求教育部調查

藍議員檢舉林智堅論文抄襲「雷同度88%」　要求教育部調查

關鍵字：

教育部育兒津貼0到6歲國家養

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面