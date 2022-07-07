不只育兒津貼增至5千元　「0至6國家一起養」升級3大規劃看這

記者蘇晏男／台北報導

行政院7日拍板，2022年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步升級，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」。行政院發言人羅秉成指出，8月起每月育兒津貼從3500元，提高到每月5000元，「自己帶或阿公阿嬤帶都有得領」；另就讀公共化獲准公共化幼兒學費也降至3000元以下。

▲教育部說明「0至6歲國家跟你一起養」升級規劃。（圖／教育部提供，下同）

教育部則進一步表示，為落實總統蔡英文「0-6國家一起養」政見，行政院自2021年8月起推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等三大策略，為讓年輕家庭安心養兒育女，2022年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步升級，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標，減輕家庭育兒負擔。

在「增名額」部分，教育部規劃「擴大平價教保服務量」，此共分為0至2歲(未滿)及2至6歲(未滿)區間。第一、0至2歲(未滿)：至今年6月累計增設公共化托育342處，可提供約1.1萬個名額；有簽定準公共契約的居家式托育(保母)及私立托嬰中心提供約8萬多個名額；整體0-2歲(未滿)平價名額約9.1萬名，家外送托率已成長至17.3%，較2016年提高約7%。

第二、2至6歲(未滿)：1.公共化幼兒園提前於今年達成增設3000班的目標：教育部除了與地方政府共同合作，持續增加公立及非營利幼兒園外，行政院為了鼓勵政府機關(構)營造友善職場環境，也請教育部協助各機關(構)設置員工子女的教保服務設施，去年已經有8個部會設置31班，預計今年開辦後將達到330班，讓員工可以就近托育子女，衡平工作職場及家庭照顧需求。至今年教育部與地方政府合作增設的公共化幼兒園累計2728班，加計政府機關(構)設置的員工子女教保服務設施，增設3058班，整體公共化供應量可達25.7萬個名額。

2.準公共幼兒園今年8月共有1855園，提供超過21萬個平價就學名額。3.整體平價幼兒園(公立、非營利及準公共幼兒園)合計可提供約47萬個2-6歲(未滿)就學名額。4.透由各項政策的協助，今年整體幼兒入園率再提高，2歲達36%，較2016年提高21%、3歲至6歲(未滿)達87.5%，較2016年提高12.6%，顯見政策有助於提升家長讓幼兒入園的意願，有助於維護幼兒的權益。

在「減負擔」方面，教育部規劃｢就學費用再降低」。針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，今年8月再降低費用：0至2歲(未滿)：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今年8月開始，每個月托育補助再加1500元，第2胎、第3胎以上、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加； 2至6歲(未滿)：就讀公共化及準公共幼兒園的2-6歲(未滿)幼兒，今年8月起，就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學「免費」。

至於「加津貼｣，教育部規劃「育兒津貼再加發」。教育部說，今年8月起，家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心或私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月發放額度提高到5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。另外，一般私立幼兒園的5-6歲(未滿)小朋友，今年8月起，由家長自己申請辦理，就學補助的作業方式及額度也比照津貼辦理，並於次月月底前撥付至家長指定帳戶。

教育部指出，他們及衛福部已主動提供政府對學齡前幼兒協助措施的資訊，並寄送至每一位幼兒家中，0至2歲(未滿)部分可至社家署網站查詢，2至6歲(未滿)部分可至全國教保資訊網查詢，幫助家長了解幼兒相關的補助及權益。