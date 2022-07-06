林智堅遭檢舉論文抄襲　教部：函請學校依法查處並回報

▲鍾小平到教育部檢舉林智堅論文抄襲，並呼籲林智堅退選。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅爆出論文抄襲疑雲，台北市議員鍾小平今（6日）到教育部檢舉林智堅抄襲，並指論文雷同度高達88%，還呼籲林智堅快退選，教育部收到檢舉資料後表示，會函請學校（台大），依照學術倫理案件處理原則及學位授予法規定查處，並將查處結果函報教育部。

將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，今天還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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而林智堅爆出論文抄襲後，國民黨兵分多路，除台北市議員徐巧芯具名向台大檢舉，鍾小平今天上午也到教育部檢舉林智堅抄襲，鍾小平表示，林智堅在擔任民進黨團總召柯建銘助理時，連法案都不會寫，沒想到竟然可以寫論文，還查到論文雷同度高達88%。

▲鍾小平今天到教育部檢舉林智堅論文抄襲。（圖／記者許敏溶攝）

鍾小平表示，林智堅是花美男，但「金玉其外、敗絮其中」，沒有內涵，政治草包一個，而蔡英文總統揠苗助長，從新竹將他拉去選六都之一的桃園市長，因為能力不夠、適應不良，才會出這樣亂子，起手勢就是民進黨內部檢舉抄襲資料給國民黨，呼籲「新竹小白臉、桃園快退選」。

教育部在收到檢舉資料後表示，有關學位論文的學術倫理案件疑義，教育部已訂有專科以上學校學術倫理案件處理原則，學校應依該原則及學位授予法規定查處。

教育部指出，將會函請學校依上述規定查處，校方得在收件次日起4個月內完成學校查處作業，並將查處結果函報教育部，並將持續推動以下八項措施督導各大學積極強化學位論文品保機制，包括：增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開之比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。