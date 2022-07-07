退訂二手車遭10人圍毆「頭裂3.5cm」　遇警盤查只敢說：撞到桌子

▲十五分幫成員曾被監視器拍到，因毒品糾紛活活把人打死再丟包醫院。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

林姓中古車商因不滿被客人要求退訂金，竟找來有｢十五分幫」背景的劉姓男子等10人，在車行內持棍棒圍毆鄭姓客人，鄭男頭破血流、額頭血腫，還被拿槍頂頭逼著下跪道歉，警察獲報登門盤查時，鄭男因擔心再遭不測，佯稱自己跌倒受傷，所幸警察堅持把傷勢嚴重的鄭男送醫治療，台北地檢署6日依傷害罪起訴劉、林等人。

起訴指出，被害的鄭男原本付了10萬訂金，向車商林欣得購買中古車，因林男遲遲沒有辦理車籍過戶，鄭男希望拿回訂金，並和林男相約2021年5月12日晚上9點左右，在新北市八里區1處自動車行見面，但林男竟找來曾和「十五分幫」大哥周頡一起，為了假鈔買毒糾紛活活打死人的劉博荃等，6名成年人和3名少年，聯手在車行裡，徒手或持棍棒圍毆鄭男。

鄭男被打到頭皮3.5公分撕裂傷、額頭血腫，全身也到處是傷之後，還遭林男黑槍頂頭，被迫下跪道歉，轄區警方接獲通報，前往車行盤查時，林、劉威脅鄭男：「你等下要好好回答，跟警察說是你自己撞倒桌子，不然你會走不出去」。

鄭男因此怕的只敢跟警察說是自己跌倒，但警察看鄭男血流滿面，傷勢嚴重，堅持將他送醫，沒想到林男還打電話給躺在病床上的鄭男，再次恐嚇：「你最好不要追究，不然絕對給你死」。

鄭男提告後，檢警另外查出劉男還曾在2021年5月4日凌晨，因為不滿在詐騙集團擔任「取簿手」的趙姓男子，向警方供出是受劉男指使，又找來其他3名少年，在便利超商公然持西瓜刀砍殺趙男，並拖出店外，準備強拉上車帶走，所幸趙男掙脫逃離，台北地檢署檢察官調查後，依傷害、恐嚇等罪，起訴林、劉等7人，另外6名未成年人移送少年法庭審理。