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社會 社會焦點 保障人權

不准前女友愛別人！妒男「長槍塞紙箱」當禮物…下場超嚴重

▲▼子彈,流彈,槍。（圖／取自免費圖庫librestock）

▲仲姓男子不滿前女友有新歡，將長槍裝在紙箱裡給大樓管理員轉交，法院依恐嚇危害安全罪處6個月徒刑。（圖／取自免費圖庫librestock）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名仲姓男子因不滿前女友另結新歡，將一個裝有長槍的紙箱交給前女友住處大樓管理員，留下一句「轉交給她」後就離開，管理員覺得不對勁，打開後發現裡面竟裝著一把長槍，女子看見心生害怕決定報警，警方查出該槍為無殺傷力的空氣槍，但是仲男因前有槍砲等多項前科，台中地院依恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元，可上訴。

據了解，住在台中的仲姓男子與前女友分手後就不同住，後來仲男懷疑前女友另結新歡，心生妒火，找來一個紙箱並裝進一把長槍，2021年12月14日下午把紙箱拿到前女友住處大樓，交給管理員表示「這個東西交給X樓那位小姐」後離去。

管理員覺得仲男舉止怪異，打開紙箱查看，赫然發現裏頭擺放一把槍，連忙通知女子前來管理室，而女子也對於仲男恐嚇行徑覺得害怕決定報警。

警方調查該長槍後確認為空氣槍，不具殺傷力，仲男也坦承自白，但法院認為仲男有槍砲彈藥管制條例、強制未遂等前科，素行不良，甫於2020年4月執行完畢，不到5年內又故意犯案，不思以理性管道解決問題，用交付長槍的方式意圖恐嚇女子，且槍枝外觀與真槍真假難辨，對社會治安危害非輕，依恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑6月，如易科罰金以1千折算1日，長槍沒收，仍可上訴。

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