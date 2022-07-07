車禍驚魂！立委蔡易餘回故鄉感謝神明保佑　鄉親加油打氣

記者翁伊森／嘉義報導

立委蔡易餘7日發生重大車禍後，所幸除了些微擦傷外，並無大礙，他7日上午回到故鄉布袋新塭，並向新塭嘉應廟的王爺參拜，他感謝王爺的保佑，讓他能夠順利度過這次「車關」，現場也許多在地鄉親向前溫馨問候，表達關心。

▲▼立委蔡易餘車禍後返回故鄉布袋新塭大廟祭拜，當地鄉親相當關心。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，他走進來參拜時，有許多民眾知道昨天嚴重車禍的事情，都過來向他關心，他非常感謝第一時間臉書留言還是來電探望，他都有收到了，真的都非常感謝大家。