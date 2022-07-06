　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

民進黨立委蔡易餘6日上午驚傳車禍！據悉，蔡易餘今早搭車行經縣道168線與高鐵下方道路交叉口時，與其他車輛發生碰撞，蔡易餘座車嚴重毀損，造成蔡易餘、司機等3人送醫救治，經急診後蔡無明顯外傷，已辦理出院。蔡受訪表示車禍撞擊時翻車，自己在車內「天旋地轉」、「鬼門關走一回」，車停後一看前座，司機已破窗噴出車外，幸好最後人都平安，最後謝謝大家關心，也謝謝媽祖和王爺保佑，覺得活著真好。

▲立委蔡易餘6日上午驚傳車禍，無明顯外傷已出院。（圖／民眾提供）

▲立委蔡易餘6日上午驚傳車禍，無明顯外傷已出院。（圖／民眾提供）

▲▼ 立委蔡易餘車禍 。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

▲立委蔡易餘座車因車禍嚴重毀損。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

蔡易餘的右腳腫了一大塊，不過照過x光並無骨折，談起車禍經驗他心有餘悸，表示當時他是「鬼門關走一回，翻了好幾圈，翻車的時候天旋地轉，車子停下來後，發現我好像沒怎樣，就很關心前面的司機和副駕，發現司機不見了，他是從前面的玻璃飛出去...」，蔡看到司機頭部嚴重割裂傷，非常擔心，不過還好最後人都平安，蔡表示，感謝海口媽祖和王爺法力無邊，也感謝大家關心，笑稱「活著真好，嘿嘿」。

▲▼民進黨立委蔡易餘6日上午驚傳車禍。（圖／翁伊森攝）

▲蔡易餘腳腫起來但並性無骨折。（圖／民眾提供）

據了解，這起車禍造成蔡易餘座車嚴重毀損，共有3人送傷送醫，嘉義長庚醫院表示，目前傷者經過急診，都已完成治療，至於詳細的事故原因，以及相關肇事責任則有待警方進一步調查釐清。

ET快訊
元元被海浪狂打「超小泳衣整件掉下來」！　大尺度畫面看光
掰了5張台積電！305萬頭期款「All in力積電」　1年後
快訊／台股跌破萬四！急殺350點　台積電最低到435元
快訊／黃嘉千首發聲明！認了離婚「這個決定很艱難」
快訊／湖口鄉長癌逝！　今午家中離世
25歲女網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！　抖音留最後身影
黃嘉千「1年內鬧翻夏克立」！去年還在放閃　曾飛加拿大救婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

扯！麥當勞旁樹叢「野戰12歲女童」　基隆男賠36萬換免囚

「磨到破皮了」鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

快訊／湖口鄉長林志華驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

陳超明貪百萬「天真的黑一邊」！怒批司法已死　法院重判理由曝

有人摔死！女自認買到凶宅求退273萬　沒舉證「受陰魂影響」吞敗

網約購車深夜試駕！買家竟直接開走奧迪A3　他傻眼急衝警局報案

聯結車西濱酒駕撞死1人又出事　不到5km處又有大貨車翻覆

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

扯！麥當勞旁樹叢「野戰12歲女童」　基隆男賠36萬換免囚

「磨到破皮了」鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

快訊／湖口鄉長林志華驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

吃抗肺結核藥物　彰化父子相繼過世！家屬討公道：我家兩條命

陳超明貪百萬「天真的黑一邊」！怒批司法已死　法院重判理由曝

有人摔死！女自認買到凶宅求退273萬　沒舉證「受陰魂影響」吞敗

網約購車深夜試駕！買家竟直接開走奧迪A3　他傻眼急衝警局報案

聯結車西濱酒駕撞死1人又出事　不到5km處又有大貨車翻覆

明天小暑！命理師警告7禁忌別犯 「這3生肖」當心健康亮紅燈

統一獅新洋投鎖定韓職三振王　蘇泰安：有機會簽下

北藝大舍監開賓士撞學校！車上掉出「巧克力」　意外扯出她販毒

臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

前統一洋砲羅薩找到工作了！加盟墨西哥聯盟

桃園就服處推「 職場叢林大進擊」桌遊　新鮮人體驗職場情境

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

LIVE／莫德納幼兒劑型疫苗施打規畫　指揮中心最新說明

百鬼漫遊！台南殭屍展加碼活動來了　鬼月這3天邀民眾午夜Cosplay

做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

奧客男大鬧飲料店怒砸杯　闆娘被拖出櫃台假髮掉了

社會熱門新聞

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

快訊／立委蔡易餘車禍！座車嚴重毀損　送醫救治中

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

「醫師好辣」偷情名醫被拍　因150萬影片遭流出

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

畫面曝！蔡易餘座車飆撞轎車「噴飛翻覆」3傷送醫

Apple Watch變她的　失主要國賠

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

立委集體收賄案判決出爐！蘇震清遭重判10年

醫師好辣名醫「不倫美女業務」愛家形象毀　跟拍影片藏貓膩

快訊／湖口鄉長驚傳病逝！長期抗癌　今午家中離世

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

更多熱門

相關新聞

西濱死亡車禍5km外　大車翻覆駕駛輕傷

西濱死亡車禍5km外　大車翻覆駕駛輕傷

苗栗竹南鎮西濱台61線北上87K+600崎頂路段、崎頂海水浴場前發生大型車輛交通事故，今（6）日上午8時15分1輛自小客車與1貨車追撞，造成大貨車翻覆側躺路中，佔據北上快車道，警方獲報派遣多名員警趕赴該處協助疏導交通，並通知工務段及拖吊車到場處理，幸好2駕駛只有輕傷、未送醫，稍早已排除事故恢復通車，而肇事原因仍有待調查釐清。

華中橋2機車相撞騎士慘摔　好心人拿外套幫遮陽

華中橋2機車相撞騎士慘摔　好心人拿外套幫遮陽

蔡易餘出車禍！　車頭炸開全毀照曝光：人生走馬燈走三圈

蔡易餘出車禍！　車頭炸開全毀照曝光：人生走馬燈走三圈

即／西濱聯結車酒駕闖紅燈　白車駕駛遭撞送醫亡

即／西濱聯結車酒駕闖紅燈　白車駕駛遭撞送醫亡

蔡易餘驚傳車禍送醫救治　辦公室最新說明

蔡易餘驚傳車禍送醫救治　辦公室最新說明

關鍵字：

蔡易餘車禍

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面