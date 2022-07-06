「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

民進黨立委蔡易餘6日上午驚傳車禍！據悉，蔡易餘今早搭車行經縣道168線與高鐵下方道路交叉口時，與其他車輛發生碰撞，蔡易餘座車嚴重毀損，造成蔡易餘、司機等3人送醫救治，經急診後蔡無明顯外傷，已辦理出院。蔡受訪表示車禍撞擊時翻車，自己在車內「天旋地轉」、「鬼門關走一回」，車停後一看前座，司機已破窗噴出車外，幸好最後人都平安，最後謝謝大家關心，也謝謝媽祖和王爺保佑，覺得活著真好。

▲立委蔡易餘6日上午驚傳車禍，無明顯外傷已出院。（圖／民眾提供）

▲立委蔡易餘座車因車禍嚴重毀損。（圖／翻攝蔡易餘臉書）

蔡易餘的右腳腫了一大塊，不過照過x光並無骨折，談起車禍經驗他心有餘悸，表示當時他是「鬼門關走一回，翻了好幾圈，翻車的時候天旋地轉，車子停下來後，發現我好像沒怎樣，就很關心前面的司機和副駕，發現司機不見了，他是從前面的玻璃飛出去...」，蔡看到司機頭部嚴重割裂傷，非常擔心，不過還好最後人都平安，蔡表示，感謝海口媽祖和王爺法力無邊，也感謝大家關心，笑稱「活著真好，嘿嘿」。

▲蔡易餘腳腫起來但並性無骨折。（圖／民眾提供）

據了解，這起車禍造成蔡易餘座車嚴重毀損，共有3人送傷送醫，嘉義長庚醫院表示，目前傷者經過急診，都已完成治療，至於詳細的事故原因，以及相關肇事責任則有待警方進一步調查釐清。