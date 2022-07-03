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蔡易餘要求批踢踢落實帳號管理　「避免遭盜用販賣影響我國選舉」

▲▼立委蔡易餘(右)曾上過周玉蔻廣播節目 上午在財政委員會休息時間與同黨立委王美惠一同喝能量飲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蔡易餘（右）（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘日前指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄，教育部及台灣大學應要求PTT站方落實實名制。對此，蔡易餘晚間說明，他並非針對發文必須實名，而是指PTT應落實管理帳號，避免散播假訊息，影響我國民主與選舉。

行政院長蘇貞昌在今年3月1日率領相關部會赴立法院，就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」為題進行專案報告，並備質詢。蔡易餘在書面質詢中指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄。

蔡易餘還說，甚至有人在八卦版等論壇上，發表許多關於「烏克蘭女性」相關的文章，不只引發爭議，更連帶打擊、分化我國國內抗中的團結之心，教育部、台灣大學應針對PTT站方進行規範及要求落實實名制。

蔡易餘晚間透過影片向媒體表示，他在書面質詢所稱的落實實名制，並非針對發文必需實名，而是指PTT應該落實管理帳號，避免帳號遭盜用、販賣，進行惡意的網路攻擊，散播假訊息，影響我國民主與選舉。

蔡易餘說明，現在PTT註冊本來就是實名制，使用者在註冊PTT帳號時，需要附上真實姓名、服務單位及聯絡地址，但是從前台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐、東京奧運到烏俄戰爭，都可以發現PTT帳號被盜用、販賣，藉此進行網路操作，狀況層出不窮。

因此，蔡易餘說，自己要求PTT站方與其主管機關，包括台灣大學、教育部需要針對落實帳號資訊安全進行改善。

蔡易餘指出，針對PTT相關議題，他在立法院教育及文化委員會發言多次，回顧歷次的發言內容，自己都沒有要求站方及主管機關，必須針對發文的內容進行限制，反而是他曾經懷疑，帳號被盜賣的情事有涉及PTT站方，PTT的管理階層有人謀不臧，所以才會一直消極處理此事。

蔡易餘強調，多元的政治意見是台灣民主的基石，但是假消息本來就不在言論自由保障的範圍內，倘若放任境外勢力以假消息影響選舉，才會對台灣的民主造成致命的傷害。

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