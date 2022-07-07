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歐洲BA.5確診狂噴！西班牙病例暴增6成　度假勝地恐重頒防疫限制

▲▼ 西班牙馬略卡島5月底湧入遊客。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 西班牙馬略卡島5月底湧入遊客。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

夏季旅遊旺季到來，但受Omicron亞變種BA.5擴散影響，歐洲新冠病毒感染率有回升跡象，尤其是希臘、西班牙、法國及德國等觀光勝地，確診數明顯增加，其中西班牙病例更是飆升6成以上，各國可能恢復部分防疫限制。民眾若在旅途中感染後歸國，恐怕點燃新一波疫情爆發。

《衛報》報導，希臘、西班牙、法國、德國及加勒比群島、摩洛哥、突尼西亞等旅遊目的地近來新冠確診數顯著上升。且歐洲各地專家指出，許多地區不再遵循通報確診數的法律義務，因此存在大量黑數。

希臘5月取消大部分防疫限制，但在室內公共場所仍須佩戴口罩，包括醫院及大眾交通工具，上周末一天內通報1萬1700人確診，幾乎達到一周前的3倍，目前受影響最嚴重的是18至24歲族群，病例集中旅遊熱點。

▲▼希臘疫情趨緩，宣布自5月起解除旅遊限制。（圖／路透）

▲ 希臘5月起解除旅遊限制。（圖／路透）

西班牙不再強制確診者接受隔離，但在室內公共場合及交通工具上仍有義務佩戴口罩，近來確診數較上個月增加60%以上，尤其是馬略卡島、伊微沙島等英國、德國及北歐遊客最愛的度假勝地。

防疫限制鬆綁後，這些地區的民眾開始報復性聚會，為高傳染性的BA.5創造良好條件。馬略卡島正爆發第7波疫情，當地最大醫院首席病毒學家奧立佛（Antonio Oliver）指出，目前8成病例都屬BA.5。而在西班牙全國範圍內，目前約有1萬名確診者正接受治療，佔所有醫院床位的8%，雖較疫情高峰降低許多，仍對醫療量能造成龐大壓力。

BA.5擴散也使德國確診數暴增，每周約有500人死亡，衛生當局表示，這項數字高得令人無法接受，且重症病例較一周前增加12%。衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）直言，儘管他希望病毒能在夏季受到控制，但可預期德國須為「非常嚴重的變種病毒」做好準備，因為病毒將隨著出外旅遊的民眾歸國而入侵，並在秋季發威。為對抗Omicron，當局敦促民眾，9月起接種新疫苗。總理蕭茲（Olaf Scholz）也坦言，今年秋冬可能重新強制戴口罩。

▲▼ 賽普勒斯疫情／戴口罩的民眾走過首都尼克西亞街頭。（圖／路透）

▲ 賽普勒斯解除口罩令1個月後再次恢復限制。（圖／路透）

賽普勒斯多數地區6月起鬆綁口罩令，一個月後感染率再次飆升，截至7月1日的一周內通報1萬879例，上周則為7263例。當局6日下令，8日起重新要求在室內佩戴口罩。衛生專家認為，民眾未採取適當預防措施，導致大量感染，因此建議恢復口罩令。

隨著觀光勝地疫情升溫，歐洲許多遊客擔心旅遊計劃被迫取消，紛紛開始購買旅程取消損失保險，而這種不確定性可能也將再次推動歐洲國內旅遊發展。

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