家樂福最寵會員就是要你有拿不完的好康！「點點成金」怎麼買都能省錢又賺錢

▲只要免費申辦家樂福會員並在家樂福消費，每1元都可以累積紅利點數，且紅利點數終生有效。

圖、文／家樂福提供

捍衛你的荷包，家樂福就是要幫大忙，讓你在這裡花的每一塊都物超所值，只要在家樂福消費，每1元都可以累積紅利點數，且紅利點數終生有效！就是現在，免費申辦家樂福會員，立即申辦，就能立即累積紅利點數，不論是使用累積的點數折抵現金，或者加價換購商品，都能讓你買得更輕鬆、買得更划算。

家樂福會員好康享不完

只要成為家樂福會員，每消費1元就能累積1點紅利點數，累積的點數可以變現金，以300點折抵1元，且折抵無上限，累積越多，就能折抵越多；讓你在家樂福消費的每一元都能物超所值。

另外，每檔促銷目錄裡，會員都能享有購買指定商品享會員價、購買指定商品買一送一，以及單筆消費不限金額，享指定商品加價購等會員優惠，且每月指定日（7/7、8/8、9/9、10/10、11/11、12/12）當日只要消費滿額，就可兌換限量商品，加入會員好處多多，心動就要馬上行動！

這樣做，家樂福紅利點數快速累積！

消費的每1元都可以累積1點的紅利點數之外，每檔促銷目錄，都會有「購買指定商品享紅利點數倍數送」活動，會員生日當天更能以最高結帳金額贈20倍點數，還可參加家樂福不定期舉辦的紅利點數回饋抽獎活動，都可以快速累積紅利點數，讓點數變更大，優惠與折扣也跟著長大。

另外，家樂福VIP會員擁有更令人驚喜的專屬優惠，不僅消費每1元可累積1.5點紅利點數，生日當月以最高結帳金額贈30倍點數，最高回饋150萬點；購物中心及美食街更設有VIP特約商店，提供VIP會員獨享的專屬優惠。若有機會參加活動，成為家樂福VIP會員，千萬不能錯過！

萌寵星世界 APP電子集章新上線

紅利點數之外，家樂福APP更推出集章活動，且貼心使用APP電子集章，不用擔心貼紙不見，集章點數也能一目了然，還可以線上瀏覽可兌換商品。6月29號到8月21號，推出「星際大戰系列 萌寵星世界」集章活動，家樂福會員專屬，只要單筆消費滿250元，就能集章1點，兌換商品從星際大戰系列的萌寵窩、萌寵推車，到萌寵專屬衣物、萌寵拉繩，包羅萬象，喜歡星戰系列的狗奴、貓奴，絕對要把握機會，在活動時間內集好集滿，帶回最萌的萌寵星世界。