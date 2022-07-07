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超過10萬人下載！安卓4款惡意App　偷偷騙走用戶的錢　

▲手機,電池,續航力,iPhone,。（圖／pexels）

▲詐騙App植入惡意軟體。（圖／pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

近期許多科技公司都在致力於資安方面的問題，尤其是蘋果與Google兩家，目前也有資安機構調查發現，安卓手機的Google Play上四款已上架的App有資安風險，其中包含詐騙軟體，會自動幫用戶訂閱高額的服務，而用戶在收到電信帳單後才會發現。

此次報告中，提到四款App，包含「Smart SMS Messages」、「Blood Pressure Monitor」、「Voice Languages Translator」、「Quick Text SMS」分別為簡訊、健康、語言等功能。App植入的惡意軟體稱為Joker，可在 Google Play 上下載，共有10萬多個用戶進行安裝。

它的主要攻擊方式是訂閱不需要的付費服務，或者自動向用戶不知道的付費號碼發送簡訊、撥打電話，使用很少的代碼，且徹底隱藏避免被偵測，過去三年中，發現此軟體隱藏在數千個應用程序中。

根據pradeo調查，為了在App內購買期間繞過雙重身份驗證，會攔截一次性密碼，惡意軟體會簡單地讀取簡訊並進行無聲截圖，後攔截通知的內容，受害者只有在收到手機帳單時才注意到被詐騙，可能是在詐騙開始數週之後。

▲四款App被植入惡意軟體。（圖／取自pradeo）

▲四款App被植入惡意軟體。（圖／取自pradeo）

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