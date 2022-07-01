家樂福第一款「Re系列」永續商品問世！無Logo原因曝光

▲家樂福第一款「Re系列」永續商品問世，攜手臺鹽實業、工業局、台灣設計研究院、點睛設計等串聯合作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

地球暖化及環境議題受到矚目，家樂福與臺鹽等單位合作，今（1）日發表首款更具永續理念的「Re系列」洗沐商品，讓消費者用平價就能體驗專櫃等級的洗沐享受，從瓶身到瓶蓋都採用環保100%再生塑料，相關說明文字也捨棄黏貼式標籤等，特別的是，瓶身完全沒有家樂福或臺鹽的LOGO，只為了「對環境更好」。

▲家樂福第一款「Re系列」永續商品問世。（圖／記者林育綾攝）

家樂福總經理王俊超提到，開發永續商品這條路並不簡單，而有些路即使知道困難，卻依然要走，只要能對台灣有貢獻，家樂福從農產履歷、動物福利等商品開始，期望發揮社會企業精神，如今家樂福的減塑成績，更是所有通路排行第一名。

此次家樂福攜手臺鹽實業股份有限公司、經濟部工業局、台灣設計研究院、點睛設計⋯等單位合作，費時將近一年推出的自有品牌專櫃等級品質、更兼具永續循環理念的「家樂福X臺鹽Re系列」洗沐商品，取名為「Re系列」，特別的是，瓶身完全沒有印上家樂福或臺鹽的Logo，減少對環境的負擔。

▲瓶身、瓶蓋採用環保100%再生塑料PCR。（圖／記者林育綾攝）

瓶身設計概念採用「R」字簡潔符碼，除了實踐減量(Reduce)、再利用(Reuse)、回收(Recycle)的減塑精神外，Re在英文字首有「再次」意涵，賦予商品為了環境永續發揮再生的力量(Power of Regeneration)。

其中洗髮精、沐浴乳產品瓶身、瓶蓋採用環保100%再生塑料PCR(Post-Consumer Recycled Plastics)，且系列商品不用壓頭改採瓶蓋設計，相關說明文字也捨棄黏貼式標籤，改採用單色環保油墨直接印刷於瓶身，凸顯產品設計和質感，也更易於拆解和回收；另外該產品運輸使用的紙箱，全部採用FSC森林環保認證的紙箱，讓看不見的地方也符合永續理念。

除了環保瓶身，RE系列產品結合臺鹽公司獨家研發的特色鹽，搭配植萃多效精華原料，提供居家生活放鬆情緒、穩定心理的再生力量。產品均採用具COSMOS天然認證與美、日、法、韓、中專利的美容保養品級原料濱海刺芹；產品均通過SGS檢驗合格，且配方無添加三氯沙、MI/MCI、矽靈等，希望提供給消費者平價的專櫃級高CP值產品。

▲此次參與者在瓶身寫下對永續發展的一句話，將在家樂福內湖店影響力概念店專區展出。（圖／記者林育綾攝）



為了讓更多民眾了解「RE系列」的永續意涵並願以消費行動支持，家樂福也特別找來在2021臺灣設計展於嘉義舊監青年旅店以「Jail Hostel」大獲好評的設計推手「同心圓設計」，在家樂福內湖店影響力概念店專區策展，邀請紙藝大師洪新富，利用RE系列的打樣瓶及生產過程中淘汰的不良瓶器，創作動物雕塑，呼籲企業及顧客在生產及消費用品時，應該尊重自然與生態環境，從自身消費行動出發，選擇符合永續理念的商品。

▲▼邀請紙藝大師洪新富，利用RE系列的打樣瓶及生產過程中淘汰的不良瓶器，創作動物雕塑。（圖／家樂福提供）

家樂福RE植萃全系列產品包含：植萃舒膚沐浴乳、植萃潤澤沐浴乳、植萃控油洗髮精、植萃滋養洗髮精等4支個人洗沐系列，每瓶容量600克，售價269元，7月1日起搶先在家樂福內湖店開賣，今年7月20日起正式在家樂福68間量販店、247間超市開賣。

▲此次「Re系列」永續商品，此次家樂福攜手臺鹽實業股份有限公司、經濟部工業局、台灣設計研究院、點睛設計⋯等單位合作。（圖／家樂福提供）