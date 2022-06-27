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社會 社會焦點 保障人權

她生鮮區踩到積水慘摔斷腿　家樂福「有放告示牌」拒賠被打臉

▲▼直擊家樂福中和店現況。（圖／記者陳以昇攝）

▲家樂福中和店外觀。（資料照／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名7旬王姓婦人前年到家樂福中和店逛生鮮區，踩到積水滑倒跌坐在地，送醫因右小腿骨折開刀，術後須撐柺杖助行，她怒告家樂福求償132萬餘元，家樂福抗辯地面「偶有潮濕」很正常，已擺放「小心地滑」告示牌提醒，當時人潮很多，也只有王婦跌倒，無法證明是地面濕滑所致，新北地院認定家樂福沒善盡維護賣場安全的義務，判應賠41萬餘元，可上訴。

判決指出，本案發生於前年（2020年）1月4日周六晚間8點多，70多歲的王婦獨自到家樂福中和店生鮮區挑選鮮魚，突然滑一跤，一屁股坐在地板動彈不得，2名店員趕去關心、攙扶她坐救護車送醫，沒想到是右腿脛骨骨折，隔天立刻開刀固定，不料半年後，傷口出現蜂窩性組織炎，再度住院動手術保命。

王婦主張賣場地板有積水害她摔傷，都是家樂福沒注意保持走道乾燥與清潔所致，她手術後須撐柺杖行走、聽從醫囑不得做劇烈運動，她常想起滑倒情景，因而心神不寧、餘悸猶存，加上傷後深感力不從心，覺得鬱鬱寡歡，提告要求家樂福賠償醫藥費、看護費與精神慰撫共132萬餘元。

家樂福抗辯事發地點為生鮮區，地板「偶有潮濕乃屬正常現象」，很難確保地面每分每秒都乾燥，所以派專人定期巡邏通報，盡力維持賣場整潔、注意顧客安全，現場也擺放「小心地滑」的告示牌提醒顧客。

家樂福指稱，事發於周六晚間8點多，人潮很多，當時只有王婦跌傷，無法證明因踩到積水而滑倒，且王婦骨折開刀後半年才出現蜂窩性組織炎，不排除是傷口保養不佳，或是個人體質與其他疾病所致，請求免賠。

法官認為，生鮮食品區域因保冰或帶水食材的保鮮需求，該區域走道常有水漬或積水，行走時具有一定危險性，家樂福也承認派人隨時巡視賣場地面有無濕滑，代表更應提高注意，家樂福雖擺放告示牌，但消費者多半專心挑選商品，不見得會在意告示。

法官指當時最先到場處理的2名店員證稱，王婦說踩到水漬滑倒、攙扶王婦時感覺外衣濕濕的，可見王婦所言不虛，家樂福本案沒善盡維護賣場環境安全的義務，不符合法律所定符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，擺放告示牌不足以卸責。

法官指王婦求償洗髮、修理勞力士手錶費用不合理，但認定王婦骨折手術後半年才發現擴散性細菌感染、造成右腳踝蜂窩性組織炎，確有因果關連，判家樂福應賠王婦醫藥費、看護費等共29萬餘元，至於王婦求償精神慰撫100萬元部分，法官指家樂福持續聯繫王婦談和解，表達相當責任感與善意，判應賠12萬元，合計41萬餘元，可上訴。

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