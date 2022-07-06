修繕屋頂摔落地面！　永豐餘新屋廠外包工人送醫不治

▲顏姓工人進行廠房屋頂修繕作業時不慎踩破採光罩，從約10米高屋頂摔落地面昏迷，送醫急救仍不治，圖為意外現場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

知名紙業大廠永豐餘新屋廠1名顏姓外包工人5日上午進行廠房屋頂修繕作業時，不慎踩破採光罩摔落地面，同事見狀趕緊向119求助送醫，經醫護人員搶救後仍因頭部重創搶救無效宣告不治，楊梅警方現場勘查後已報請檢方相驗，但家屬已將遺體送回台南老家，桃園地檢署將函文請台南地檢署代驗釐清真正死因。

檢警調查，37歲的顏姓工人為永豐餘外包廠商雇用工人，5日上午9時許在廠區屋頂進行屋頂修繕作業時，不慎踩破屋頂採光罩直接從高約10米高屋頂摔落地面，顏男頭部重創當場昏迷，當時廖姓同事發現後趕緊打電話給119求助送醫，經送往楊梅怡仁醫院急救，在上午10時30分因傷重宣告不治。

楊梅警方在意外發生後現場採證，初步研判可能是踩破採光罩摔落地面，現場並無外力介入，已報請桃園地檢署檢察官相驗，但家屬已將遺體移回台南老家，桃檢將函文請台南地檢署代驗；桃園市府勞檢處也派員到場勘驗，以確定外包廠商與永豐餘廠方是否違反職安相關規定。

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