桃園電子廠工地男子墜落！家屬放棄急救亡　疑天花板鋼架害命

▲桃園市鄭姓工人7月2日日上午在八德區某電子公司新建廠房3樓不慎墜樓昏迷，送醫急救後仍不治，圖為工地現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓工人7月2日在八德區某電子公司新建廠方施工時，不慎從3.7公尺高處墜樓，同事見狀緊急向消防人員求助送醫急救，但因頭部重創，轉送林口長庚醫院急救，經搶救2天後，家屬簽署不施行心肺復甦術同意書，延至4日上午宣告不治，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

八德警方指出，死者為61歲的鄭姓工人，7月2日上午11時許，在八德區某電子工廠新建廠房工地施作，疑似踩空不慎從3.7公尺高處墜樓，同事發現後打電話給119向消防局求助送往聖保祿依醫院急救，由於頭部重創再轉送林口長庚醫院，家屬簽署不施行心肺復甦同意書，鄭男經醫護人員搶救後仍於4日上午9時許宣告不治。

案發後，桃園市勞檢處派員勘驗時發現，鄭男是電子新建廠房的下包工人，當時進行鋪設風扇濾網作業，疑似天花板鋼架結構不夠緊密，導致鄭姓工人從1層樓挑高約3.7公尺處墜落，勞檢處已要求廠商停工檢修，待完成改善後才准予復工；至於鄭男死亡後已報請桃檢進行相驗，以釐清真正死因。

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